Latina, Corruzione, coinvolti assessore e Consigliere regionale di (FdI) che si autosospende

Ottobre 12, 2025 admin Cronaca, Lazio 0

11/10/2025 – La Procura di Latina ha iscritto nel registro degli indagati F. G., assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti del Lazio e esponente di Fratelli d’Italia. Il suo nome compare nell’inchiesta che coinvolge diversi livelli istituzionali e punta a chiarire presunte irregolarità nella gestione di appalti pubblici e assunzioni.

In una nota ufficiale, G. ha dichiarato la propria estraneità ai fatti contestati e ribadito “piena fiducia nel lavoro della magistratura”. L’assessore ha precisato di aver appreso dai giornali della sua iscrizione tra gli indagati e di non aver ancora potuto visionare gli atti.

Nell’indagine è coinvolto anche E. T., consigliere regionale del Lazio e presidente della commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive, per il quale la Procura ha richiesto gli arresti domiciliari. L’interrogatorio davanti al Gip di Latina è fissato per il 16 ottobre.

T., indagato per presunta corruzione insieme ad altre sei persone, si è autosospeso da ogni incarico politico. In una lettera indirizzata ai vertici regionali e provinciali di Fratelli d’Italia, ha spiegato di voler “tutelare l’immagine delle istituzioni”.

Secondo le ipotesi investigative, l’inchiesta riguarda presunti favori a imprenditori e strutture sanitarie in cambio di assunzioni segnalate dal consigliere. Il legale di T., Pasquale Cardillo Cupo, ha respinto ogni accusa, sostenendo che il suo assistito “ha segnalato necessità lavorative nell’ambito delle proprie funzioni, senza alcun vantaggio personale”.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Latina, proseguono con l’acquisizione di documenti e testimonianze.

