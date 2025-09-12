Maurizio Belpietro rinviato a giudizio per aver definito “pirati” le ONG

11/09/2025 – Si è svolta in questi giorni presso il Tribunale di Milano l’udienza predibattimentale relativa al procedimento per diffamazione ex art. 57 del codice penale, per aver mancato di vigilare sulla pubblicazione a carico di Maurizio Belpietro. All’esito dell’udienza, il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per Maurizio Belpietro, accusato di aver definito sulla copertina del settimanale Panorama, nel novembre 2022, “I NUOVI PIRATI” gli operatori umanitari delle ONG sulla copertina del settimanale da lui diretto.

“Ieri si è chiuso nel miglior dei modi presso il Tribunale di Milano l’iter predibattimentale del procedimento per diffamazione a Maurizio Belpietro a seguito degli esposti di alcune ong e di AOI per l’infamante copertina di Panorama del 2022 che ci ha definiti “Pirati”. La certezza del rinvio a giudizio, anche se ovviamente non è una condanna, ma l’avvio dell’iter processuale vero e proprio, per AOI è già un successo: ci siamo opposti dal 2017 pubblicamente, in questo caso anche per le vie legali, alla criminalizzazione della solidarietà a opera di una parte della politica e del mondo dell’informazione. Le nostre ragioni sono state accolte” le parole di Silvia Stilli, Presidente AOI

L’esposto nei confronti del Direttore Belpietro era stato presentato dalle ONG Open Arms, AOI Rete Nazionale, EMERGENCY e Sea Watch, che avevano definito il titolo e l’immagine pubblicati dal settimanale “non veritieri e offensivi del lavoro umanitario operato da chi nel Mediterraneo Centrale cerca di soccorrere vite umane”