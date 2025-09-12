Maurizio Belpietro rinviato a giudizio per aver definito “pirati” le ONG

Settembre 11, 2025 admin Cronaca, Lombardia, Politca 0

11/09/2025 – Si è svolta in questi giorni presso il Tribunale di Milano l’udienza predibattimentale relativa al procedimento per diffamazione ex art. 57 del codice penale, per aver mancato di vigilare sulla pubblicazione a carico di Maurizio Belpietro. All’esito dell’udienza, il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per Maurizio Belpietro, accusato di aver definito sulla copertina del settimanale Panorama, nel novembre 2022, “I NUOVI PIRATI” gli operatori umanitari delle ONG sulla copertina del settimanale da lui diretto.

“Ieri si è chiuso nel miglior dei modi presso il Tribunale di Milano l’iter predibattimentale del procedimento per diffamazione a Maurizio Belpietro a seguito degli esposti di alcune ong e di AOI per l’infamante copertina di Panorama del 2022 che ci ha definiti “Pirati”. La certezza del rinvio a giudizio, anche se ovviamente non è una condanna, ma l’avvio dell’iter processuale vero e proprio, per AOI è già un successo: ci siamo opposti dal 2017 pubblicamente, in questo caso anche per le vie legali, alla criminalizzazione della solidarietà a opera di una parte della politica e del mondo dell’informazione. Le nostre ragioni sono state accolte” le parole di Silvia Stilli, Presidente AOI

L’esposto nei confronti del Direttore Belpietro era stato presentato dalle ONG Open Arms, AOI Rete Nazionale, EMERGENCY e Sea Watch, che avevano definito il titolo e l’immagine pubblicati dal settimanale “non veritieri e offensivi del lavoro umanitario operato da chi nel Mediterraneo Centrale cerca di soccorrere vite umane”

Related posts:

  1. Evo Morales, alla Bocconi di Milano: ringrazia solo un gruppo politico, quello del M5S
  2. Tribunale di Milano: M5S deposita primo ricorso contro l’Italicum
  3. Sorpreso dai ladri mentre rincasa, commerciante spara: ucciso un trentasettenne.
  4. Tg1 su Grillo vs Grillo – Milano: ” Io non volevo formare un Movimento, “Scherzavo”

Articoli correlati

Ambiente e salute

Trenta: «Avvisai Matteo sulle ong, non mi ha ascoltata. Invierò le navi»

Luglio 8, 2019 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED, Writing Tips 2018 Commenti disabilitati su Trenta: «Avvisai Matteo sulle ong, non mi ha ascoltata. Invierò le navi»

08/07/2019 – È arrabbiata e non lo nasconde. Ma la ministra della Difesa Elisabetta Trenta è soprattutto rammaricata «perché quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo […]

Nessuna immagine
Ambiente e salute

Milano, l’ultima trovata di Sala: paghetta da 500 euro ai profughi

Luglio 7, 2017 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Lombardia, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Milano, l’ultima trovata di Sala: paghetta da 500 euro ai profughi

07/07/2017 – Milano Tra Renzi («indisponente») e Pisapia, «Sto col Pd». Nulla di male, buon per Beppe Sala finalmente salito sul palco della politica nazionale grazie alla messa cantata celebrata ieri dalla prestigiosa firma di […]

Ambiente e salute

Il penalista di Harvard: “L’avvocato usi quella foto in caserma per annullare il processo”

Luglio 29, 2019 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Lazio, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED, Writing Tips 2018 Commenti disabilitati su Il penalista di Harvard: “L’avvocato usi quella foto in caserma per annullare il processo”

29/07/2019 – «Se io fossi l’avvocato dei due ragazzi arrestati a Roma, userei subito quella foto per invalidare l’intero procedimento legale». Il professore emerito di legge all’Harvard University Alan Dershowitz, forse l’avvocato penalista più famoso […]

Commenta per primo

Lascia un commento