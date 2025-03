Il presidente del Molise F. Roberti (Forza Italia) indagato per corruzione nell’inchiesta su traffico rifiuti.

28/02/2025 -La notizia in Molise circolava da giorni, ma fino a martedì non aveva trovato conferme ufficiali perché i nomi del presidente della Regione Francesco Roberti e quello di sua moglie Elvira Gasbarro erano stati coperti da omissis nell’avviso di conclusione indagini della Direzione distrettuale antimafia di Campobasso: il governatore molisano di Forza Italia, che guida la Regione da un anno e mezzo, è accusato di corruzione nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge complessivamente 45 persone e 2 società.

L’indagine nel suo complesso riguarda i rapporti tra la malavita pugliese e quella molisana e dentro ci sono anche episodi di estorsione, droga e traffico di rifiuti, ma il filone delle indagini che riguarda Roberti è limitato ad alcuni episodi di presunta corruzione in un periodo che va dal 2020 al 2023, quando Roberti non era presidente della Regione ma sindaco di Termoli e presidente della Provincia.

Nel mirino della Procura sono finiti i rapporti tra lo stesso politico azzurro e la società ‘Energia Pulita’.



Nell’avviso di conclusione indagini viene anche contestato il fatto che lo stesso Roberti era “co-progettista di fatto di alcune pratiche presentate da Energia Pulita allo sportello per le attività produttive del comune di Termoli da lui stesso amministrato”. Roberti, sempre secondo quanto si legge negli atti dell’inchiesta, “riceveva e accettava da rappresentanti di Energia Pulita denaro e altre utilità per sé e per la moglie consistite tra l’altro in periodi di assunzione della donna prima in uno studio di consulenze e poi in alcune società e tra queste la stessa Energia Pulita”. A Roberti vengono infine contestati incarichi professionali a lui assegnati dalla medesima società. Roberti – è la tesi della Procura – avrebbe dunque preso in carico, nella sua veste di pubblico funzionario, l’interesse privato della società Energia Pulita.

Il governatore, assistito dagli avvocati Michele Marone e Mariano Principe, ha già chiesto di essere ascoltato dagli inquirenti e ha espresso “piena fiducia nel lavoro della magistratura”. Quanto alla Gasbarro, la moglie del presidente per gli investigatori avrebbe auto un ruolo di “intermediario tra corrotto e corruttore sfruttando…il concomitante rapporto di coniuge di Roberti e quello di impiegata alle dipendenze, dapprima di fatto e in un secondo tempo con formale contratto, della società Energia Pulita”. “Mi preme precisare – ha sottolineato ancora il governatore – come da parte mia ci siano stati sempre comportamenti corretti e rispettosi della legge.

Sono pronto a fornire alla magistratura tutte le necessarie informazioni utili a fare luce su ogni aspetto” e “fornirò ogni dettaglio utile per far sì che questa situazione possa risolversi rapidamente a conferma della correttezza del mio operato”. Parole che non convincono l’opposizione in Regione, con Pd, M5s e Costruire Democrazia che hanno chiesto compatte al presidente di riferire in Consiglio sul suo coinvolgimento nell’inchiesta. [ANSA]