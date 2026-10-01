Gaza e il Ddl Antisemitismo: la linea sottile tra la denuncia del massacro e la tutela della memoria

La tragedia umanitaria nella Striscia di Gaza e il dibattito parlamentare italiano sul disegno di legge contro l’antisemitismo sembrano due mondi distanti, ma sono drammaticamente connessi. Al centro di questo incrocio c’è una domanda fondamentale che scuote la politica e l’opinione pubblica: è possibile punire l’odio anti-ebraico senza silenziare la denuncia per il massacro dei civili palestinesi?
La catastrofe di Gaza sotto gli occhi del mondo
Le immagini e i dati che giungono da Gaza descrivono una realtà innegabile. Le restrizioni severe imposte sui corridoi umanitari, i blocchi prolungati alle forniture di acqua, cibo ed elettricità e i bombardamenti incessanti hanno trasformato la Striscia in un teatro di sofferenza collettiva. A pagare il prezzo più alto sono i civili, in particolare migliaia di bambini.
Di fronte a questa emergenza, la comunità internazionale e i cittadini chiedono a gran voce il diritto di denunciare le scelte del governo israeliano, senza che questa protesta venga strumentalizzata o censurata.
Il nodo del Ddl Antisemitismo in Italia
È in questo contesto che in Italia si discute il disegno di legge contro l’antisemitismo. Il testo punta a recepire la definizione internazionale di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance).
Parte delle opposizioni e diversi giuristi hanno sollevato forti preoccupazioni: il timore concreto è che la norma possa essere utilizzata come uno “scudo politico” per etichettare come antisemita chiunque critichi aspramente le operazioni militari di Israele o manifesti a favore della popolazione di Gaza.
La posizione di Liliana Segre: criticare Israele è legittimo
A fare chiarezza su questo cortocircuito è intervenuta la senatrice a vita Liliana Segre. La sua richiesta di approvare la legge all’unanimità non nasce dalla volontà di coprire le azioni belliche, ma dal tentativo di isolare il razzismo.
Segre ha espresso pubblicamente una profonda sofferenza e “repulsione” per le vittime civili e per il dramma dei bambini a Gaza, criticando severamente l’esecutivo di Benjamin Netanyahu. Proprio per questo, la senatrice ha chiarito un punto cruciale: le linee guida internazionali specificano che criticare Israele come si criticherebbe qualsiasi altro Stato non è antisemitismo. Per blindare questo principio, si è detta favorevole a inserire una modifica esplicita nel testo di legge che garantisca la totale libertà di dissenso politico.
Isolare l’odio, proteggere il dissenso
La sfida del Parlamento italiano, dunque, non è scegliere tra la solidarietà ai civili palestinesi e la lotta al pregiudizio, ma garantire entrambe. L’onestà dei fatti impone di riconoscere la tragedia umanitaria in corso a Gaza e, contemporaneamente, di strutturare leggi chiare che puniscano l’intolleranza in Italia, impedendo che la giusta difesa dei diritti umani venga scambiata per odio ideologico.
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