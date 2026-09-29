Benzina “sottocosto” e ombre di regime: il prezzo politico di IP e i silenzi del Governo sui dossier di Malta

L’illusione del pieno low-cost nasconde un cortocircuito geopolitico. Mentre gli automobilisti esultano per i ribassi alle pompe IP, i fili della maxi-acquisizione da parte di SOCAR portano dritti al cuore del regime azero e ai misteri dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia. Ecco perché lo “sconto” di Stato è una trappola etica su cui la politica ha deciso di chiudere gli occhi.
L’illusione alla pompa: cosa c’è dietro lo sconto IP
Il caro-carburante morde, i prezzi volano e improvvisamente arriva il “salvatore” che non ti aspetti. SOCAR, il colosso energetico di Stato dell’Azerbaijan che ha recentemente colonizzato la rete di distributori IP, annuncia un tetto massimo ai prezzi, vendendo la benzina quasi a prezzo di costo. Una manna dal cielo per le tasche dei cittadini, o forse il più classico dei cavalli di Troia operati attraverso il soft power energetico. Vendere in perdita o azzerando i margini non è beneficenza: è una strategia di penetrazione commerciale e di posizionamento d’immagine in un momento di forte tensione sociale.
Il filo rosso che porta a Malta e al sangue di Daphne
Per capire chi sta riempiendo i serbatoi degli italiani, bisogna fare un salto indietro nel tempo e nello spazio, fino al 16 ottobre 2017 a Malta. Quel giorno un’autobomba uccideva la giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia.
Cosa stava indagando Daphne? Esattamente gli accordi energetici tra il governo maltese e un consorzio di cui SOCAR era il perno centrale. Le sue inchieste, ereditate e portate avanti dalla fondazione che porta il suo nome, hanno svelato un sistema corruttivo spaventoso:
- Il monopolio del gas: Un accordo capestro che costringeva Malta a comprare gas da SOCAR a prezzi folli e fuori mercato, dissanguando le casse pubbliche.
- Le tangenti e le offshore: Il flusso di denaro sporco che, tramite società schermate a Panama e Dubai (come la nota 17 Black), collegava i vertici della compagnia energetica a ministri e facilitatori maltesi per oliare l’affare della centrale Electrogas.
Daphne è morta per aver sollevato il velo su questo intreccio di potere, gas e miliardi legato a un regime – quello della dinastia Aliyev in Azerbaijan – che calpesta sistematicamente i diritti umani.
Le responsabilità del Governo: i favori e il silenzio complice
Qui l’inchiesta si sposta nei palazzi della politica romana. Com’è stato possibile che un asset strategico come la rete IP (la più grande infrastruttura di distribuzione di carburante in Italia) sia passato sotto il controllo diretto di una compagnia di Stato straniera con questo biglietto da visita, senza che nessuno muovesse un dito?
Le responsabilità politiche ed etiche dell’esecutivo sono evidenti su tre fronti:
- La rinuncia al Golden Power: Il Governo ha il potere e il dovere di vigilare e bloccare le acquisizioni straniere di aziende strategiche nazionali. Nel caso del passaggio di IP a SOCAR, le istituzioni hanno steso il tappeto rosso, preferendo la retorica del “libero mercato” alla tutela della sicurezza e della reputazione energetica del Paese.
- Il silenzio in cambio di stabilità (apparente): Consentire a una dittatura energetica di fare dumping sui prezzi o di presentarsi come “calmieratrice” del mercato permette al Governo di respirare sul fronte del malcontento popolare per l’inflazione. Un favore politico indiretto: SOCAR ripulisce la sua immagine e calma le piazze italiane, il Governo incassa il calo dei prezzi senza spendere un euro di tasche pubbliche.
- La complicità diplomatica: L’Italia è da anni il primo partner commerciale dell’Azerbaijan in Europa (soprattutto grazie al gasdotto TAP). Questa dipendenza economica ha trasformato la nostra diplomazia in un organo prudente, incapace di sollevare obiezioni etiche sulla provenienza dei capitali e sulle violazioni dei diritti umani a Baku.
Conclusione: il costo reale di quel pieno
Quando ci fermiamo a fare rifornimento, quel risparmio di pochi centesimi al litro ha un sapore amaro. È il prezzo del silenzio su un omicidio politico mai dimenticato e sulla penetrazione di un regime autoritario nel cuore delle nostre infrastrutture. Il Governo festeggia il calo dei prezzi, ma la domanda che il giornalismo deve porre resta una sola: quanto ci costerà, in termini di libertà e sovranità, questo pieno low-cost?
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