PROFILO BLOCCATO? NON CADERE NELLA SECONDA TRAPPOLA!
Se il tuo account Instagram, Facebook, TikTok o Amazon è stato improvvisamente sospeso, sai perfettamente cosa si prova: rabbia, senso di impotenza e la frustrazione di rimbalzare contro i muri di gomma dell’assistenza automatizzata.
Ma c’è un pericolo ancora più grande che ti sta aspettando nei commenti e nei forum di supporto: la truffa dei falsi avvocati di sblocco (Recovery Scam).
Con il libro “Manuale di Autodifesa per Account Bloccati: Dietro lo Schermo del Falso Avvocato”, avrai a disposizione una guida investigativa e pratica, scritta in modo semplice e accessibile, per proteggere il tuo portafogli e la tua identità digitale.
Cosa scoprirai all’interno di questo manuale:
L’Anatomia della Truffa: Come i bot dei truffatori ti intercettano online sfruttando il tuo momento di vulnerabilità.
I 5 Segnali d’Allarme (Red Flags): I trucchi infallibili per riconoscere un finto professionista (richieste di criptovalute, password o codici OTP).
Il Protocollo di Verifica: Come usare l’Albo Nazionale dei veri Avvocati per smascherare i profili esca in meno di due minuti.
Piano d’Emergenza “Pulsante Rosso”: Cosa fare passo-passo se hai già inviato soldi, carte o documenti a un truffatore per limitare i danni ed evitare ricatti.
Le Uniche Vie Legittime di Recupero: Come muoversi gratuitamente tra i moduli ufficiali e quando ha senso avviare un vero ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) con un legale reale.
A chi si rivolge questo libro?
A utenti privati che vogliono proteggere i propri ricordi, ma soprattutto a Social Media Manager, Influencer, Creator, E-commerce e Imprenditori Digitali che usano i canali social per lavorare e non possono permettersi di perdere dati o di regalare soldi a criminali informatici.
Non affidare la tua sicurezza al primo che capita in chat. Impara a difenderti in modo intelligente e strategico.
Scarica/Acquista la tua copia adesso e riprendi il controllo della tua vita digitale!
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