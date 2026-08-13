GUIDA COMPLETA ALLE FRODI FISCALI E AI CONTROLLI DELLA GdF: Analisi degli illeciti, procedure di verifica e strumenti di difesa del contribuente.

Agosto 13, 2026 admin Economia, Lavoro 0

In un panorama normativo complesso e digitalizzato, il confine tra pianificazione fiscale e illecito tributario è sempre più sorvegliato. La Guardia di Finanza non si limita più alle verifiche contabili tradizionali: oggi si muove attraverso algoritmi predittivi, incroci di banche dati globali e tecniche di informatica forense.

Questa guida offre una mappa chiara e rigorosa per orientarsi nel delicato mondo del diritto penale-tributario e delle ispezioni aziendali. Dai meccanismi delle frodi carosello all’estensione delle indagini sui conti dei familiari, fino all’impatto della responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. 231/2001), ogni capitolo scompone la teoria giuridica in riscontri operativi ed evidenze giurisprudenziali.

Un manuale essenziale per professionisti e imprenditori, pensato non solo per comprendere come nascono le contestazioni, ma per governare con autorevolezza gli strumenti di tutela difensiva: dalla redazione delle memorie nei 60 giorni post-PVC fino alle strategie per disinnescare i sequestri preventivi. Una lettura indispensabile per trasformare la conoscenza delle regole nella migliore strategia di protezione aziendale.

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