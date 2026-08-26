Tra censura e clientelismo: se la sedia vuota di “TeleMeloni” si riempie con il caso Balloch

Il controllo politico sul Servizio Pubblico si muove lungo due direttrici parallele e complementari: da un lato lo svuotamento dei talk-show scomodi tramite il rifiuto preventivo del contraddittorio, dall’altro la colonizzazione degli spazi aziendali attraverso logiche di spartizione e legami di parentela. Quello che le opposizioni definiscono il sistema “TeleMeloni” non si limita a silenziare il giornalismo d’inchiesta per poi denunciarne la parzialità, ma si riflette anche in una gestione delle risorse e del personale che ripropone vecchie pratiche clientelari. L’ultimo cortocircuito di questa gestione ha un nome e un cognome precisi: Giada Balloch.
Il caso Balloch: l’intreccio tra politica, media e parentele
Il caso di Giada Balloch è diventato l’emblema delle accuse di occupazione familistica mosse alla nuova Rai. La giovane social media manager è infatti la figlia di Stefano Balloch, esponente di spicco di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia, unito civilmente al noto giornalista e conduttore televisivo Tommaso Cerno.
La notizia del suo coinvolgimento professionale a Domenica In – trapelata inizialmente tramite un post della stessa Balloch sul proprio profilo LinkedIn e poi cancellato – ha scatenato una durissima reazione politica. Il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare in Commissione di Vigilanza per chiedere trasparenza sui criteri di selezione e reclutamento del personale, sollevando forti dubbi sull’opportunità di un simile incarico all’interno del servizio pubblico.
Di fronte al polverone mediatico, Viale Mazzini ha reagito con una netta e categorica smentita ufficiale, dichiarando che non sussiste alcun contratto di collaborazione tra la signora Balloch e l’azienda. Tuttavia, per i critici la vicenda rimane l’ennesima spia di un sistema opaco dove i confini tra appartenenza politica, legami familiari e opportunità professionali appaiono estremamente labili.
Le due facce di TeleMeloni: asfissia informativa e occupazione dei posti
L’episodio Balloch si inserisce in un quadro più ampio in cui la maggioranza viene accusata di applicare una doppia morale alla televisione di Stato.
- Il vuoto strategico: Quando si tratta di rispondere a inchieste giornalistiche indipendenti (come quelle di Report), i ministri e i parlamentari di centrodestra scelgono la linea del disimpegno. Disertano gli studi per evitare domande non concordate e, subito dopo la messa in onda, accusano il format di essere un “tribunale politico” parziale.
- Il pieno clientelare: Mentre si dichiara di voler combattere l’egemonia culturale della sinistra per restituire equilibrio alla Rai, i posti chiave nei telegiornali, nei programmi di intrattenimento e nelle strutture digitali vengono progressivamente assegnati seguendo logiche di fedeltà governativa o vicinanza familiare.
La difesa del governo: “Nessun favoritismo, solo attacchi strumentali”
I sostenitori dell’esecutivo e i vertici aziendali respingono in blocco l’accusa di clientelismo. La tesi difensiva si basa su due punti:
- Inconsistenza dei casi: Nel merito della vicenda Balloch, la maggioranza fa scudo dietro la smentita ufficiale della Rai, liquidando l’intera vicenda come una “fake news” montata ad arte dalle opposizioni per colpire la credibilità di professionisti d’area. [1, 2]
- Il merito prima della tessera: Secondo i difensori del nuovo corso, le nomine e le collaborazioni attuali rispondono esclusivamente a criteri di competenza professionale. L’attenzione ossessiva dei media sui legami di parentela o sulle simpatie politiche dei neo-assunti viene considerata un tentativo di delegittimazione sistematica attuato da chi ha gestito la Rai in modo esclusivo per anni e oggi non accetta la fine di quel monopolio.
Il rischio del declino editoriale
Il combinato disposto tra la fuga dal contraddittorio e le polemiche sulle assunzioni di area sta producendo un evidente danno strutturale alla Rai. Quando il merito e l’indipendenza giornalistica cedono il passo alla fedeltà politica o ai legami di sangue, l’identità stessa del Servizio Pubblico viene compromessa.
La “verità di fatto” di questa stagione politica dimostra che il controllo della narrazione televisiva non si ottiene soltanto vincendo i dibattiti, ma decidendo chi ha il diritto di parlare, chi deve restare in silenzio e chi, per ragioni di vicinanza al potere, ottiene una corsia preferenziale dietro le quinte.
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