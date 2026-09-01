Il grande bluff degli extra-profitti di Banche e Assicurazioni. Cronaca di un ricatto politico: la farsa dei decreti sugli extraprofitti sgonfiati dalle lobby

Mentre le famiglie italiane affogavano nell’inflazione e vedevano raddoppiare le rate dei mutui, i colossi della finanza accumulavano oltre 112 miliardi di euro di utili netti. La politica ha promesso giustizia sociale. Poi, a telecamere spente, ha firmato la resa.
Agosto 2023: il governo annuncia a sorpresa un prelievo straordinario del 40% sugli extraprofitti delle banche. La narrazione populista è perfetta: togliere ai forti per aiutare i deboli, finanziando un fondo per i mutui delle famiglie e il taglio delle tasse. La propaganda trionfa sui social, ma dura lo spazio di un mattino.
Dietro le quinte si attiva un meccanismo implacabile. Sotto il pressing asfissiante delle lobby, i moniti della Banca Centrale Europea e il ricatto silenzioso dello spread, il decreto viene riscritto. Il risultato? Un clamoroso trucco contabile che permette alle banche di non versare un solo centesimo allo Stato. Un copione identico che si ripeterà pochi mesi dopo con il comparto delle assicurazioni, trasformando una presunta tassa in un gioco di prestigio fiscale.
Cosa scoprirai in questo saggio-inchiesta:
- La cronaca minuto per minuto del blitz di mezza estate e il dietrofront notturno che ha dimezzato la tassa prima ancora che andasse in Gazzetta Ufficiale.
- Il trucco della riserva: come le lobby bancarie hanno scritto l’emendamento-scudo per trattenere i miliardi nei propri forzieri.
- Il caso assicurazioni e il grande “prestito”: l’inganno contabile delle DTA e delle imposte anticipate, dove lo Stato non tassa i colossi ma chiede loro un anticipo di cassa da restituire con gli interessi.
- I veri registi del tavolo: il potere di veto esercitato da ABI, ANIA e mercati finanziari sulla sovranità politica nazionale.
Questo libro non è solo un’analisi economica rigorosa, basata esclusivamente su dati ufficiali e relazioni di bilancio. È una bussola indispensabile per decodificare i meccanismi della propaganda moderna. È la storia di come un’annunciata rivoluzione fiscale sia stata convertita nell’ennesimo regalo ai signori del credito, lasciando i cittadini a pagare il conto.
Smetti di subire la narrazione ufficiale. Scopri come funziona davvero il potere contabile che governa il Paese.
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