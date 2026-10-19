Dalla speculazione di Eurodisney ai Bitcoin di Gratteri: trent’anni di camorra tra le crepe dell’oro grigio
Un’astronave bianca di cemento e vetro armato sospesa nel vuoto. È la Stazione dell’Alta Velocità di Afragola, capolavoro postumo dell’archistar Zaha Hadid celebrato come il simbolo del riscatto del Mezzogiorno. Ma cosa si nasconde sotto le sue banchine futuristiche?
La risposta è scritta nei carotaggi shock del CNR e della Magistratura: cinquantatré siti di sversamento abusivo. Una bomba ecologica a orologeria sature di fanghi industriali, cromo esavalente e amianto, intombati per un trentennio nel cuore della Terra dei Fuochi.
Questo saggio-inchiesta monumentale scarnifica l’anatomia della Camorra 4.0, svelando il meccanismo del triplo profitto perfetto: un sistema criminale d’élite capace di incassare miliardi dalle industrie del Nord per avvelenare i campi, moltiplicare il valore di quei suoli attraverso varianti urbanistiche nei municipi corrotti e, infine, monopolizzare i subappalti e il calcestruzzo delle grandi opere sorte sopra quegli stessi veleni.
Dalle macerie del terremoto del 1980 e i mercati della NCO di Raffaele Cutolo, passando per la notte di sangue del 1988 che spezzò l’illusione del parco giochi “Eurodisney” ad Afragola [Wikipedia], fino ad arrivare all’impero invisibile della holding Moccia. Un viaggio geopolitico che attraversa la disperata e solenne resistenza civile del Popolo dei Fuochi – guidato dalle madri in marcia con i ritratti dei figli uccisi dalle neoplasie – e si spinge fino alle trincee odierne del Procuratore Capo Nicola Gratteri [Wikipedia].
Mentre i vecchi boss sparavano per strada, i nuovi colletti bianchi si sono fatti invisibili: oggi dialogano nel Dark Web, si alleano con i broker globali della mafia albanese per inondare l’Europa di cocaina e schermano i patrimoni dell’ecocidio in Bitcoin. Ma la sfida per il futuro è già iniziata tra le pieghe del Decreto Ambiente 2026 e i 200 milioni stanziati per le bonifiche.
I treni superveloci corrono ogni giorno sopra il silenzio. Questo libro quel silenzio lo ha spezzato.
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