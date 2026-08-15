Il tramonto del Capitano: gli errori fatali che Salvini avrebbe potuto (e dovuto) evitare!

15/08/2026 – Il “cuore del vecchio impero padano” ha presentato il conto. Il teso consiglio direttivo della Lega Lombarda, con l’asse Bergamo-Brescia-Varese schierato contro Via Bellerio, ha certificato la crisi più profonda della leadership di Matteo Salvini. Non si tratta di un semplice cambio di stagione politica, ma del crollo di una strategia strutturata su passi falsi che, col senno di poi, appaiono come macroscopici errori di calcolo.
Ecco l’analisi onesta degli errori che hanno portato il Capitano al vicolo cieco.
1. La nazionalizzazione della Lega (e l’abbandono del Nord)
Il peccato originale risale alla trasformazione della “Lega Nord” in “Lega per Salvini Premier”. Per inseguire il sogno del partito nazionale e raccogliere voti al Centro-Sud, Salvini ha progressivamente rimosso dal vocabolario i temi storici del movimento: federalismo, autonomia e centralità produttiva del Settentrione.
- L’errore: Aver trattato il Nord come una cassaforte di voti scontata e garantita.
- La conseguenza: I territori d’origine si sono sentiti traditi, lasciando spazio alla nascita di correnti interne e al travaso di voti verso Fratelli d’Italia.
2. L’ubriacatura del Papeete e il Papeete-bis
Nell’estate del 2019, al culmine del 34% dei consensi, Salvini staccò la spina al governo Conte I da uno stabilimento balneare, convinto di capitalizzare subito il consenso con le elezioni anticipate. La storia è andata diversamente, portando alla nascita del Conte II e all’isolamento della Lega.
- L’errore: Confondere i sondaggi estivi con il potere istituzionale reale.
- La conseguenza: Da quel momento il trend della Lega è stato una costante discesa, dimostrando una fragilità tattica che gli alleati di coalizione non gli hanno mai più perdonato.
3. La subordinazione a Fratelli d’Italia
Negli ultimi anni, la Lega ha subito passivamente l’egemonia di Giorgia Meloni. Invece di marcare una differenza identitaria chiara e costruttiva (ad esempio sui temi economici o di gestione del territorio), Salvini ha spesso inseguito l’alleata sul terreno del conservatorismo identitario, finendo per sembrare una copia sbiadita del partito di maggioranza relativa.
- L’errore: Non aver capito che l’elettore preferisce sempre l’originale alla copia.
- La conseguenza: Lo svuotamento della base militante e la perdita di centralità nell’agenda di governo.
4. L’ostinazione sui “Cervelli di Ritorno” e la difesa burocratica
Di fronte alle prime avvisaglie di dissenso interno nei territori (Veneto e Piemonte in primis), la risposta di Via Bellerio è stata spesso la chiusura a riccio o il richiamo alla disciplina di partito. Il tentativo di difendere la leadership sventolando i miliardi di investimenti nei cantieri e nelle infrastrutture del Nord è stato percepito come un calcolo burocratico e freddo, incapace di rispondere alla domanda di rappresentanza politica ed emotiva della base.
- L’errore: Sottovalutare l’anima ideologica del popolo leghista, scambiando il consenso politico con l’amministrazione dei ministeri.
- La conseguenza: L’ultimatum formale e la richiesta di un congresso immediato da parte dei governatori e dei quadri storici lombardi.
La lezione di un isolamento annunciato
Il caso della Lega dimostra che in politica il consenso volatile dei social non può sostituire il radicamento territoriale. Se Salvini avesse ascoltato i territori invece dei flussi di scontento nazionali, oggi la Lega sarebbe ancora il perno del Nord. Ora, con le chat interne che già ipotizzano scissioni e nuovi movimenti liberal-federalisti, il tempo delle giustificazioni è scaduto. Per L’onesto.it, la cronaca di questi giorni non è che il risultato inevitabile di nodi politici mai sciolti.
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