TERREMOTO IN “FUTURO NAZIONALE”: IL RESPONSABILE DI VANNACCI TRAVOLTO DA UNA MAXI-FRODE DA 30 MILIONI, DALL’ESCALATION AI GUAI GIUDIZIARI

30/07/2026 – L. C. si dimette a meno di 24 ore dalla nomina lampo a Milano: l’ombra dell’inchiesta sul gruppo Ops scuote il neonato movimento politico del generale.
Il neonato progetto politico di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, incassa un durissimo colpo giudiziario a Milano. Luca Carleo, imprenditore milanese classe 1981, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica per una presunta frode da 30 milioni di euro. La notizia del coinvolgimento dell’ormai ex dirigente ha scatenato un vero e proprio caos politico, soprattutto per via della tempistica: la contestazione è emersa ad appena ventiquattro ore dall’annuncio ufficiale della sua nomina a responsabile vicario regionale con delega speciale sulla città di Milano. Di fronte alla gravità delle accuse, C. ha rassegnato immediatamente le dimissioni dall’incarico di partito.
Il cuore dell’inchiesta: il network “Ops”Il filone investigativo che ha travolto il coordinatore di Futuro Nazionale fa capo alle indagini condotte dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.
Il ruolo societario: Luca Carleo è sotto la lente degli inquirenti in qualità di direttore generale e amministratore delle società collegate al gruppo Ops (Ops Italia).
Il sistema dei 30 milioni: Al centro delle verifiche dei magistrati c’è una complessa architettura finanziaria che avrebbe generato una distrazione o un profitto illecito stimato in 30 milioni di euro.Il sodalizio: Carleo non è solo. L’inchiesta milanese coinvolge direttamente altre otto persone, tra cui spicca la figura del manager Ciro Di Meglio. I dettagli operativi del presunto meccanismo fraudolento restano parzialmente secretati, ma gli inquirenti ipotizzano reati di natura societaria e finanziaria legati alla gestione dei flussi economici interni alle imprese del network. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) è attualmente chiamato a valutare i riscontri documentali e informatici sequestrati dalle Fiamme Gialle negli uffici del gruppo.La reazione e le nubi sul movimento di VannacciI dettagli di questa inchiesta, riportati in prima battuta da testate giornalistiche come Il Fatto Quotidiano e La Repubblica, mettono a nudo la fragilità dei criteri di selezione della classe dirigente di Futuro Nazionale.
Per il generale e deputato europeo, che ha impostato la propria narrativa politica sulla disciplina, sull’ordine e sulla rottura rispetto alle opacità dei vecchi partiti, il caso Carleo rappresenta una “tegola” d’immagine pesantissima a Milano. Il ritiro immediato di C. dai ruoli operativi punta a isolare il movimento da contraccolpi legali diretti, ma la rapidità con cui la magistratura ha scoperchiato il caso Ops riapre il dibattito sulla permeabilità delle nuove formazioni politiche ai network di potere economico locale. Con i conti bloccati e le carte contrattuali sequestrate sui tavoli della Procura, la difesa dell’imprenditore si prepara alla battaglia legale, mentre la leadership di Futuro Nazionale è costretta ad azzerare i vertici lombardi ancora prima di aver iniziato l’attività sul territorio. – [di Redazione AI]
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