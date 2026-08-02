Il Sistema Report – Tra Bombe, Censura e Segreti di Stato: Oltre la censura, dentro la realtà: il manifesto per un giornalismo che non si piega.

Ci sono momenti in cui la cronaca smette di essere un semplice insieme di fatti quotidiani e diventa lo specchio deformante di un intero sistema di potere. Il caso che coinvolge Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report, e l’intera redazione della trasmissione d’inchiesta di Rai 3, è esattamente uno di questi momenti. Non siamo di fronte a una semplice polemica estiva da talk-show, e nemmeno a un isolato fatto di cronaca nera. Siamo davanti a un attacco coordinato che si muove su più livelli: quello violento della criminalità, quello ambiguo dei vecchi centri di potere e quello burocratico della politica istituzionale.
L’urgenza di questo Instant Book nasce da una necessità democratica elementare: unire i puntini. Nel flusso continuo di notizie frammentate che leggiamo ogni giorno sugli smartphone, nei lanci d’agenzia e nei post sui social network, si rischia di perdere la visione d’insieme. Chi ha sparato contro l’auto di Ranucci nell’ottobre scorso non ha agito nel vuoto. La recente decisione del Tribunale del Riesame, che ha confermato la custodia in carcere per i quattro esecutori materiali blindando l’aggravante del metodo mafioso, ci dice che quell’attentato aveva un obiettivo preciso: mandare un segnale di terrore a chiunque osi alzare il velo sui segreti indicibili del nostro Paese.
Ma la pista criminale è solo la punta dell’iceberg. Dietro gli esecutori si staglia l’ombra dei mandanti, un labirinto di relazioni che riapre vecchie ferite della storia d’Italia. Le dichiarazioni spontanee rese ai magistrati da una figura controversa come Walter Lavitola hanno squarciato il velo su dinamiche che credevamo sepolte, legando l’attacco al giornalista d’inchiesta ai vecchi apparati di potere, ai grandi appalti del passato e a una rete di relazioni mai del tutto smantellata.
Come se non bastasse, mentre la magistratura tenta di fare luce su queste trame, dentro Viale Mazzini si è consumata una guerra parallela. La decisione dei vertici Rai di bloccare le repliche estive di Report, le furiose polemiche in Commissione di Vigilanza e lo scontro frontale tra la governance aziendale e le opposizioni parlamentari dimostrano come la politica, anziché proteggere un presidio di libertà, abbia spesso tentato di silenziarlo o ridimensionarlo.
In queste pagine troverete una ricostruzione lineare, cronologica e rigorosamente documentata del caso Ranucci. Senza sconti per nessuno. Analizzeremo i verbali dei tribunali, i retroscena politici di Viale Mazzini e le trame che legano il passato al presente. Questo libro non vuole essere solo la cronaca di un’inchiesta caldissima, ma un manifesto in difesa del giornalismo d’assalto. Perché quando si tenta di colpire, isolare o censurare una voce come quella di Report, a perdere non è solo un conduttore televisivo, ma ogni singolo cittadino che rivendica il diritto di sapere la verità.
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