Omicidio Luca Esposito a Eboli: la rete di bugie della vittima e i dettagli della confessione del killer

25/07/2026 – Un castello di carte crollato nel modo più tragico. L’omicidio di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista pubblicista di 53 anni trovato carbonizzato all’interno della sua auto lo scorso 19 luglio a Bivio Santa Cecilia, ha svelato una fitta trama di segreti e false identità. Una “doppia vita” parallela che la vittima portava avanti da anni, del tutto sganciata dalla sua reale quotidianità di commentatore sportivo. Per il delitto i Carabinieri di Salerno hanno sottoposto a fermo il 26enne tunisino Ridha Rahmoumi, il quale ha confessato l’atroce dinamica dell’assassinio.
Il castello di bugie della vittima
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, si sono scontrate fin dalle prime battute con una realtà fittizia meticolosamente costruita da Esposito. Agli amici, ai colleghi e ai conoscenti, l’uomo raccontava una vita radicalmente diversa da quella reale:
– Il falso ruolo istituzionale: Si presentava come un biologo di alto livello e dirigente dell’ARPAC (Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Campania). Ogni mattina usciva di casa simulando l’inizio di turni lavorativi e ispezioni sul territorio, ma l’ente ha smentito categoricamente ogni tipo di collaborazione presente o passata.
– I finti titoli accademici: Sosteneva di aver conseguito più lauree nel settore scientifico, titoli mai trovati nei registri universitari o negli albi professionali.
– Il matrimonio fantasma: Raccontava di essere sposato con una farmacista di Caserta di nome Simona. Gli accertamenti anagrafici e investigativi hanno confermato che questa donna non è mai esistita.
La svolta nelle indagini e la cattura di Rahmoumi
I sospetti degli investigatori si sono concentrati rapidamente sulla cerchia di frequentazioni private del giornalista. La svolta è arrivata nella notte successiva al ritrovamento del cadavere, quando i militari hanno rintracciato Ridha Rahmoumi, un 26enne di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora.
Il giovane si nascondeva all’interno di un casolare abbandonato nella zona rurale di Eboli. A incastrarlo sono stati elementi schiaccianti:
– Un’impronta digitale nitida isolata dai tecnici della scientifica sulla carrozzeria dell’auto della vittima.
– Il possesso del telefono cellulare di Luca Esposito, che il 26enne aveva sottratto dopo il delitto.
La confessione e l’orrore dell’autopsia
Sottoposto a un serrato interrogatorio da parte degli inquirenti, Rahmoumi è crollato, ammettendo le proprie responsabilità. Il giovane ha spiegato che tra i due esisteva una frequentazione occasionale da diverso tempo. Sabato sera, l’ennesimo violento litigio legato a risentimenti personali e dinamiche della loro sfera privata ha scatenato la furia del 26enne.I dettagli emersi dall’esame autoptico hanno delineato un quadro ancora più drammatico. Rahmoumi ha aggredito brutalmente Esposito all’interno della vettura. Subito dopo, nel tentativo di cancellare ogni traccia e simulare un incidente, ha cosparso il mezzo di liquido infiammabile appiccando il fuoco. I rilievi medico-legali hanno evidenziato la presenza di fumo nei polmoni della vittima: Luca Esposito era ancora vivo, seppur agonizzante e privo di forze, quando le fiamme hanno avvolto l’abitacolo.Il fermato resta a disposizione dell’autorità giudiziaria nel carcere di Salerno, in attesa della formale convalida del provvedimento da parte del GIP, mentre gli inquirenti continuano a scavare nei tabulati telefonici per ricostruire gli ultimi contatti della vittima.
La questione legata alla sfera privata e al movente è definita dai seguenti punti.
– Massimo riserbo sul movente: La Procura di Salerno e i Carabinieri non hanno ancora diffuso i motivi ufficiali che hanno scatenato la violenta lite sfociata nell’omicidio.
– Le speculazioni dei media: In seguito alla scoperta della finta moglie (inventata dalla vittima per ragioni ancora sconosciute) e del fatto che la sera del delitto Esposito si trovasse in auto in una zona isolata con il ventiseienne, molti media e commentatori hanno avanzato ipotesi sulla sua presunta omosessualità o su una frequentazione intima.
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