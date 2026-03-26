CORRUZIONE AL GENIO CIVILE DI ROMA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO

Marzo 21, 2026 admin Cronaca, Lazio, Politca 0

20/03/2026 – Richiesta di rinvio a giudizio per i ventuno indagati nell’inchiesta sulle tangenti al Genio Civile: tra di loro un pontino di 51 anni. Avviso di conclusione indagine da parte della Procura di Roma ai ventuno indagati per il malaffare al Genio Civile. I ventuno indagati rischiano il processo in ragione della richiesta di rinvio a giudizio. Lo scorso gennaio, i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Roma Eur hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di tre persone indiziate, a vario titolo, di reati che vanno dalla corruzione alle falsità in atti e certificati, fino all’accesso abusivo a sistemi informatici e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Fra i destinatari della misura figurano anche un funzionario e un dipendente della Regione Lazio. – [CONTINUA SU FONTE]

Video recenti correlati:

Related posts:

  1. ANAS Corruzione, arrestati a Roma dirigenti, imprenditori e un ex sottosegretario alle infrastrutture
  2. Roma, arresti in comune per corruzione nelle Coop, per la gestione campi Rom
  3. Ultima ora, Corruzione: arrestati un giudice e l’imprenditore Ricucci
  4. Stadio della Roma: 9 arresti per corruzione. Raggi: “Se tutto regolare spero progetto vada avanti”

Articoli correlati

Ambiente e salute

Conte alla Camera, la manifestazione contro il governo a piazza Montecitorio

Settembre 9, 2019 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Lazio, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED, Writing Tips 2018 Commenti disabilitati su Conte alla Camera, la manifestazione contro il governo a piazza Montecitorio

09/09/2019 – Mentre nell’aula della Camera Conte pronunciava il suo discorso per chiedere il voto di fiducia, fuori in piazza Montecitorio è andata in scena la protesta di Fratelli d’Italia e Lega. Manifestano contro un […]

Ambiente e salute

Ancona, traffico illecito di rifiuti e corruzione. Due arresti. Sequestro di quasi 5 milioni di euro a quattro persone e altrettante aziende

Marzo 11, 2020 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Marche, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Ancona, traffico illecito di rifiuti e corruzione. Due arresti. Sequestro di quasi 5 milioni di euro a quattro persone e altrettante aziende

11/03/2020 – Maxi-operazione dei carabinieri forestali dei gruppi di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Rimini. In ottanta hanno eseguito misure cautelari personali e reali a carico di cinque persone e quattro società, disposte dal Giudice […]

Ambiente e salute

Corruzione e appalti, arrestato il sindaco di Torre del Greco

Agosto 7, 2017 admin Ambiente e salute, Campania, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Corruzione e appalti, arrestato il sindaco di Torre del Greco

07/08/2017 – Fondi neri, corruzione, appalti pilotati: è per queste accuse che la Guardia di Finanza ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il sindaco di Torre del Greco (Napoli), Ciro Borriello, […]

Commenta per primo

Lascia un commento