CORRUZIONE AL GENIO CIVILE DI ROMA: CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO

20/03/2026 – Richiesta di rinvio a giudizio per i ventuno indagati nell’inchiesta sulle tangenti al Genio Civile: tra di loro un pontino di 51 anni. Avviso di conclusione indagine da parte della Procura di Roma ai ventuno indagati per il malaffare al Genio Civile. I ventuno indagati rischiano il processo in ragione della richiesta di rinvio a giudizio. Lo scorso gennaio, i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Roma Eur hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di tre persone indiziate, a vario titolo, di reati che vanno dalla corruzione alle falsità in atti e certificati, fino all’accesso abusivo a sistemi informatici e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Fra i destinatari della misura figurano anche un funzionario e un dipendente della Regione Lazio. – [CONTINUA SU FONTE]
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