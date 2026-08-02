Violenza cieca a Grumo Nevano nel Napoletano: nessun alibi per il diciottenne che ha ridotto in fin di vita un anziano

Luglio 30, 2026 admin Campania, Cronaca 0

30/07/2026 .Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio volontario dopo aver colpito selvaggiamente alla testa un anziano a Grumo Nevano, ora ricoverato in rianimazione in pericolo di vita. L’episodio, avvenuto nei pressi della basilica di San Tammaro, fotografa una ferocia inaccettabile che non può e non deve trovare alcuna giustificazione o attenuante.

La dinamica: dalla pallonata alla barbarie. La follia scatta per motivi banali.
Un gruppo di ragazzi gioca a pallone nello spazio antistante un circolo ricreativo locale. L’ennesimo tiro violento manda in frantumi la vetrata della struttura. Davanti al legittimo richiamo degli anziani presenti, l’atmosfera si surriscalda rapidamente trasformandosi in rissa.

Il dramma si consuma quando la vittima interviene nel tentativo di separare i contendenti e placare gli animi. L’anziano viene spinto, cade a terra e, mentre si trova in condizioni di totale vulnerabilità, viene colpito alla testa da un violentissimo calcio sferrato dal diciottenne. Un gesto di una disumanità totale, immortalato dai video delle telecamere di sorveglianza della zona.

Un vuoto di valori che non merita sconti. I carabinieri hanno identificato e trasferito in carcere l’aggressore. La vittima lotta per sopravvivere all’ospedale di Frattamaggiore a causa di una grave emorragia cerebrale. Di fronte a immagini di tale brutalità, crolla ogni tentativo di derubricare l’accaduto a semplice “bravata di paese” o “lite degenerata”. Si tratta di una totale assenza di empatia, senso civico e rispetto per la vita umana, aggravata dalla sproporzione delle forze in campo. Colpire con ferocia un uomo indifeso a terra dimostra una vigliaccheria profonda. La comunità locale esprime giustificato sconcerto e rabbia: per crimini di questa gravità, la risposta della giustizia deve essere ferma, rigorosa e priva di sconti formali.


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