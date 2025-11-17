Camorra e Politica. Maxi blitz nel Napoletano: 44 misure contro i clan. Estorsioni e condizionamento sul voto a Cicciano e Casamarciano

Novembre 17, 2025 admin Campania, Cronaca, Regioni 0

16/11/2025 – L’indagine -relativa al periodo 2022 – 2024- e consistita anche in intercettazioni (telefoniche e ambientali) e servizi di osservazione. E’ emersa la perdurante operatività del clan Russo, attivo nel territorio di Nola e comuni limitrofi, che esercitava il proprio controllo, diretto e indiretto, di tutte le attività di carattere economico, soprattutto nel ramo immobiliare, pretendendo il pagamento di somme di denaro sulle compravendite immobiliari, sulle procedure di progettazione e sull’iter delle relative pratiche al comune per le opere da realizzarsi, successivamente ripartendo i proventi tra gli associati e conferendo parte dei proventi nella cassa comune per il sostentamento delle famiglie dei detenuti.

Varie condotte estorsive, ai danni di tecnici comunali, progettisti, imprenditori, committenti di lavori, per acquisire immobili o per consentirne a terzi l’acquisto ovvero la costruzione. E’ emerso inoltre un sistema finalizzato all’illecito esercizio di attività di gioco e scommesse, che sarebbe stato realizzato, d’intesa con esponenti del clan Licciardi, dal clan Russo con agenzie e sub-agenzie operanti nel nolano, mediante la raccolta clandestina delle scommesse e la gestione di giochi on-line in denaro, con la previa creazione e gestione di siti clandestini; i proventi di tale attività sarebbero stati in parte destinati alla cassa dell’associazione, in altra parte per il sostegno agli associati detenuti;

Nel corso dell’indagine sono emerse ulteriori condotte estorsive in danno dei titolari dei centri scommesse per ottenere il pagamento dei debiti maturati dalla loro partecipazione all’illecita attività di esercizio abusivo di giochi e scommesse;

il presunto condizionamento delle elezioni amministrative nel Comune di Cicciano, tenutesi nel mese di maggio 2023, e quelle del Comune di Casamarciano, tenutesi nel mese di giugno 2022, ricorrendo all’intermediazione di terze persone.

Il coraggio dell’impiegata e la laurea del figlio del boss. È questo uno dei punti che emergono dall’inchiesta condotta dai pm Woodcock e Toscano, sotto il coordinamento delle aggiunto Ferrigno e del procuratore Nicola Gratteri. VIDEO:

Related posts:

  1. La Presidente dell’Antimafia della Campania, indagata per #mafia!
  2. Comunali 2016 Napoli, M5S sospende 36 persone: “Ci sentiamo traditi”
  3. Salerno, istigò al voto di scambio: indagato il governatore De Luca
  4. Voto di scambio politica-camorra arrestato ex vicesindaco di Nocera

Articoli correlati

Nessuna immagine
Abruzzo

Salerno, istigò al voto di scambio: indagato il governatore De Luca

Dicembre 14, 2016 admin Abruzzo, Ambiente e salute, Campania, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Esteri, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Politca, Regioni Commenti disabilitati su Salerno, istigò al voto di scambio: indagato il governatore De Luca

14/12/2016 – C’è una ipotesi di reato, istigazione al voto di scambio, nel fascicolo aperto dalla Procura di Napoli sulle dichiarazioni espresse dal governatore della Campania, Vincenzo de Luca, nel corso di un incontro con […]

Ambiente e salute

Roma. Estorsione ed usura a Primavalle. 4 arresti della Polizia di Stato. Due in carcere e due ai domiciliari

Maggio 15, 2020 admin Ambiente e salute, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Lazio, Parlamento Europeo, Politca, Regioni, UNCATEGORIZED Commenti disabilitati su Roma. Estorsione ed usura a Primavalle. 4 arresti della Polizia di Stato. Due in carcere e due ai domiciliari

15/05/2020 – In questi giorni gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, stanno eseguendo 4 ordinanze di custodia cautelare, delle quali 2 in carcere, richieste dalla locale Procura della […]

Ambiente e salute

“Sono il geometra del Comune”: così un 49enne ha derubato 6 anziani di Bari: arrestato

Febbraio 19, 2019 admin Ambiente e salute, Campania, Cronaca, Cultura, Curiosità, Democrazia diretta, Economia, Essay Writing Service of September 2018, Esteri, Eventi cinema e musica, Lavoro, Lavoro e Occupazione, Lavoro e Occupazione, Parlamento Europeo, Politca, Puglia, Regioni, Sport & Motori, UNCATEGORIZED, Writing Tips 2018 Commenti disabilitati su “Sono il geometra del Comune”: così un 49enne ha derubato 6 anziani di Bari: arrestato

19/02/2019 – Entrava in casa delle persone anzianespacciandosi per geometra o dipendente comunale incaricato di effettuare rilievi per agevolare le vittime nell’esenzione del pagamento delle imposte immobiliari ma in realtà il 49enne residente a Secondigliano, […]

Commenta per primo

Lascia un commento