Falsi furti d’auto per truffare l’assicurazione, arrestati tre poliziotti a Giugliano

Maggio 28, 2026 admin Campania, Cronaca 0
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29/05/2026 – Nella mattinata di lunedì 25 aprile, quattro persone, di cui tre agenti della Polizia di Stato, sono state arrestate nell’ambito di una inchiesta della Procura di Napoli Nord. Falsi furti d’auto per truffare l’assicurazione, arrestati tre poliziotti a Giugliano

I quattro indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione del reato di falso e di simulazione di reato. Per loro, il gip ha disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari, eseguita, come detto questa mattina, dai poliziotti del commissariato di Giugliano-Villaricca – [CONTINUA SU FONTE]

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