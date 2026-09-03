La Repubblica del Porcellum: Il gioco delle tre carte della democrazia italiana: storia di listini bloccati, premi truccati e cittadini ridotti a comparse

Che fine ha fatto il tuo voto? Ogni volta che entri in una cabina elettorale, compi un atto solenne. Eppure, nel momento stesso in cui la tua scheda scivola nell’urna, un algoritmo invisibile si attiva nei palazzi del potere per correggere, manipolare e neutralizzare la tua scelta. Non è un errore del sistema: è il sistema.
In questo saggio-inchiesta senza peli sulla lingua, viene smontato pezzo per pezzo il più grande inganno della storia repubblicana recente: la progressiva trasformazione della nostra democrazia in una oligarchia blindata per legge.
Dallo shock delle elezioni del 2013 – quando il sistema inventò una “coalizione d’argine” pur di sterilizzare il boom del Movimento 5 Stelle ed evitare che governasse da solo – fino all’attuale cantiere dello “Stabilicum” e del Premierato targato Meloni, questo libro svela il filo rosso che unisce trent’anni di riforme elettorali: la scientifica cancellazione della sovranità popolare.
Cosa scoprirai in questa inchiesta:
- I Parlamentari “Nominati”: Come il meccanismo dei listini bloccati e delle candidature multiple ha azzerato il voto di preferenza, trasformando le Camere in assemblee di fedelissimi obbedienti scelti a tavolino dai segretari di partito.
- La Matematica del Trucco: Come una minoranza reale nel Paese (grazie alle regole del Rosatellum e ai premi maggioritari ipertrofici) possa trasformarsi artificialmente in una maggioranza assoluta tra i banchi del Parlamento.
- Il Governo delle Lobby: Il retroscena più opaco dell’esecutivo odierno. Gli emendamenti scritti nel favore delle tenebre dai gruppi d’interesse industriali e finanziari per ritagliare una Costituzione e un sistema di voto su misura per i loro affari.
- La Fabbrica del Consenso: Il ruolo dei media d’area, foraggiati da milioni di euro di finanziamenti pubblici all’editoria, nel normalizzare la svolta autoritaria e anestetizzare il dibattito pubblico.
- La Verità sull’Astensionismo: Perché la metà degli italiani resta a casa la domenica del voto? La dimostrazione che la fuga dalle urne non è pigrizia, ma una protesta lucida contro un gioco di prestigio in cui il banco vince sempre.
La Repubblica del Porcellum non è solo un atto d’accusa lucido e documentato contro il cinismo della “sartoria elettorale” italiana, ma un manuale di autodifesa civile. Uno strumento indispensabile per decodificare i tecnicismi di palazzo e capire come i cittadini possono spezzare la gabbia, riappropriandosi del proprio ruolo di unici, veri sovrani.
Smetti di essere una comparsa. Riprenditi la sovranità. Scorri verso l’alto e acquista la tua copia ora.
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