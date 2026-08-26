Salvini e il “Caso Roggero”: La Propaganda Sbatte Contro la Legge Severino

L’annuncio del leader della Lega sulla candidatura del gioielliere condannato a 14 anni si scontra con la realtà del codice penale: ecco perché è un’ipotesi giuridicamente impossibile.
Matteo Salvini ha riacceso il dibattito politico annunciando la volontà di voler candidare nelle liste della Lega Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per il duplice omicidio dei rapinatori che assaltarono il suo negozio. Una mossa presentata come un atto di solidarietà verso chi difende la propria vita e il proprio lavoro, ma che dal punto di vista legale si rivela un vicolo cieco. L’annuncio ha infatti sollevato dure critiche non solo sul piano etico, ma soprattutto su quello costituzionale e normativo, scontrandosi frontalmente con le leggi dello Stato.
Il muro invalicabile della Legge Severino
La proposta di candidatura decade sul nascere a causa dei rigidi paletti imposti dall’ordinamento giuridico italiano, in particolare dal Decreto Legislativo n. 235/2012, noto come Legge Severino. La norma stabilisce criteri netti sull’incandidabilità:
- Soglia dei due anni: La legge prevede l’incandidabilità assoluta alle elezioni parlamentari (e a quelle regionali e locali) per chiunque abbia subito condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi.
- Il peso della condanna: Nel caso di Roggero, la condanna definitiva della Cassazione ammonta a 14 anni, una cifra sette volte superiore al limite massimo consentito per poter presentare il proprio nome sulle schede elettorali.
- L’interdizione dai pubblici uffici: Una condanna a una pena detentiva così elevata comporta automaticamente, per legge, la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, privando il soggetto del diritto di elettorato attivo e passivo.
Reazioni e cortocircuito istituzionale
Le opposizioni e numerosi giuristi hanno immediatamente bollato l’uscita di Salvini come una “mossa mediatica” priva di qualsiasi fondamento reale. Viene contestato al segretario della Lega e membro del Governo di aver alimentato una narrazione distorta, promettendo uno scranno parlamentare a un cittadino che, per la giustizia italiana, non possiede i requisiti minimi di legge per candidarsi. Lo stesso Salvini, a seguito delle prime verifiche tecniche sollevate dagli esperti, ha dovuto parzialmente correggere il tiro, ammettendo che il partito valuterà i “profili giuridici” e che alla fine ci si adeguerà alle regole vigenti, implicitamente riconoscendo l’irrealizzabilità del progetto iniziale.
L’automatismo della reclusione oltre i 5 anni
Il principio chiave dell’ordinamento è regolato dall’articolo 29 del Codice Penale. La norma stabilisce un automatismo rigido che non lascia alcun margine di discrezionalità al giudice:
- La soglia dei 5 anni: Qualsiasi condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni per un delitto non colposo comporta ex lege (per legge) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
- Applicazione nel caso specifico: Con una condanna definitiva a 14 anni di reclusione (dunque quasi il triplo della soglia minima), la sanzione accessoria dell’interdizione perpetua si è attivata automaticamente al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Cosa comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici
Gli effetti di questa pena accessoria sono descritti in modo analitico dall’articolo 28 del Codice Penale. L’interdizione priva permanentemente il condannato di una serie di diritti fondamentali correlati alla vita pubblica dello Stato:
- Perdita dell’elettorato passivo: Il condannato perde definitivamente il diritto di eleggibilità. Non può quindi essere inserito in alcuna lista elettorale, sia essa per le elezioni comunali, regionali, nazionali (Camera e Senato) o europee.
- Perdita dell’elettorato attivo: Viene revocato anche il semplice diritto di voto (elettorato attivo) in qualsiasi tipo di consultazione o comizio elettorale.
- Estinzione dei rapporti con la PA: Comporta la perdita di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico (anche non obbligatorio) all’interno del pubblico servizio e la decadenza da stipendi o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici.
Il legame con la Legge Severino
Mentre l’interdizione perpetua del Codice Penale cancella permanentemente il diritto stesso a essere eletti, il Decreto Legislativo n. 235/2012 (cd. Legge Severino) agisce come un ulteriore blocco amministrativo e sanzionatorio per le candidature.
La Severino fissa l’incandidabilità a soli due anni di condanna definitiva per delitti non colposi. Davanti a una pena di 14 anni, l’incandidabilità non è solo un effetto amministrativo temporaneo, ma riflette lo status giuridico di un cittadino permanentemente privato dei propri diritti politici dall’ordinamento penale.
Desideri approfondire se esistono strumenti giuridici straordinari (come la riabilitazione penale o la grazia presidenziale) e quali siano i loro reali tempi di applicazione in casi simili?
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