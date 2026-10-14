Il paradosso del potere: se chi è accusato di crimini internazionali pretende di processare la verità

La reazione del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di fronte al documentario d’inchiesta Naza apre una profonda riflessione sui confini del potere politico e sul ruolo della giustizia in tempi di conflitto. La richiesta formale di avviare un’indagine penale contro i ventiquattro soldati dell’IDF che hanno descritto le drammatiche dinamiche operative a Gaza evidenzia una contraddizione etica e giuridica che interroga la comunità globale.
Da un lato, sul piano del diritto internazionale, la figura di Netanyahu rimane al centro di procedimenti legali senza precedenti, con la Corte Penale Internazionale che ha emesso mandati d’arresto ipotizzando gravi violazioni del diritto umanitario, crimini di guerra e condotte assimilabili allo sterminio. Dall’altro, sul piano interno, il capo del governo di Tel Aviv esercita pienamente le prerogative della sovranità statale, invocando la sicurezza nazionale e la tutela del segreto militare per perseguire penalmente chi sceglie di testimoniare.
Questa dinamica mette in luce il cortocircuito tra la giustizia sovranazionale e la sovranità interna dei singoli Stati. Agli occhi dell’opinione pubblica globale e delle organizzazioni per i diritti umani, appare paradossale che un leader sottoposto all’esame dei tribunali internazionali possa rivendicare l’autorità morale e legale per incriminare i propri sottoposti, accusandoli di tradimento per aver rivelato l’uso di tecnologie militari e il costo umano del conflitto. Per il governo israeliano, tuttavia, l’azione legale si configura come una difesa necessaria contro quella che viene considerata una campagna di delegittimazione internazionale in tempo di guerra.
Il caso di Naza, premiato e acclamato nei festival internazionali e sostenuto da testate come il Guardian, solleva una questione fondamentale che va oltre la cronaca politica: il diritto alla verità e la protezione delle fonti. Quando un sistema politico tenta di punire i testimoni e di minacciare i registi con sanzioni estreme come la revoca della cittadinanza, il dibattito si sposta dalla legittimità delle operazioni militari alla tenuta stessa dei principi democratici e della libertà di informazione.
Il futuro di questi soldati e la libertà dei registi Yuval Abraham e Rachel Szor rappresenteranno un banco di prova decisivo. In un mondo in cui il potere politico cerca di stabilire il monopolio del racconto, la tutela delle voci dissenzienti e l’indipendenza del giornalismo investigativo rimangono gli unici presidi per garantire che la giustizia, prima o poi, possa fare il suo corso.
Tra immunità di Stato e crimini di guerra: il peso del diritto internazionale e la trincea della libera informazione
Il contesto giuridico della CPI: un mandato storico senza scudi diplomatici
Il paradosso politico sollevato dal documentario Naza poggia su fondamenta giuridiche precise, scritte nelle aule dell’Aia. La Camera Preliminare della Corte Penale Internazionale (CPI) ha emesso mandati d’arresto formali contro Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant.
Il quadro legale si articola su tre pilastri fondamentali:
- I capi d’accusa: La Corte ha ravvisato “ragionevoli motivi” per ritenere Netanyahu penalmente responsabile di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Tra le accuse principali figurano l’uso della fame e del blocco dei beni di prima necessità come metodo di guerra, l’omicidio, la persecuzione e la direzione intenzionale di attacchi militari contro la popolazione civile di Gaza.
- Il superamento dell’immunità: Ai sensi dell’Articolo 27 dello Statuto di Roma, la qualifica ufficiale di Capo di Stato o di Governo non esonera in alcun modo dalla responsabilità penale individuale davanti alla CPI, né costituisce un motivo di riduzione della pena. Per il diritto internazionale consuetudinario, di fronte a crimini di tale gravità, lo “scudo” della sovranità decade.
- Il vincolo di cooperazione: Sebbene la Corte non disponga di una propria forza di polizia e Israele non abbia ratificato lo Statuto di Roma, i 124 Stati membri della CPI sono legalmente obbligati ad arrestare Netanyahu qualora si trovasse sul loro territorio nazionale o ne attraversasse lo spazio aereo. Questo limita drasticamente la sua libertà di movimento internazionale.
Mentre Netanyahu rigetta la giurisdizione dell’Aia definendola “antisemita” e politicamente motivata, sul piano interno si fa scudo delle leggi nazionali sulla sicurezza per incriminare di “tradimento” i soldati che hanno squarciato il velo sulla gestione militare del conflitto.
Le dichiarazioni ufficiali: a difesa del giornalismo investigativo
Di fronte alle minacce di incriminazione per i 24 soldati-testimoni e alle proposte governative di revocare la cittadinanza israeliana ai registi, i realizzatori dell’inchiesta e i loro partner editoriali hanno rilasciato posizioni durissime e formali.
Il Guardian: “Proteggeremo le nostre fonti”
La direzione del quotidiano britannico Guardian, che ha co-prodotto e validato l’inchiesta giornalistica durata oltre tre anni, ha diffuso una nota ufficiale vincolante:
“Il giornalismo investigativo ha il compito fondamentale di illuminare i contesti operativi più opachi e documentare l’impatto umano delle decisioni politiche e tecnologiche sul campo. Respingiamo fermamente qualsiasi tentativo di intimidazione legale o ritorsione contro i registi e, soprattutto, contro gli insider che hanno scelto di parlare. Il Guardian applicherà ogni protocollo di tutela legale a difesa dell’inchiesta e per la protezione assoluta dell’anonimato delle fonti coinvolte.”
Yuval Abraham e Rachel Szor (I Registi): “La verità non è un tradimento”
In una dichiarazione congiunta rilasciata a margine delle minacce di inchiesta penale avviate dall’esecutivo israeliano, i registi Yuval Abraham e Rachel Szor hanno rivendicato la natura etica del loro lavoro:
“Cercare di processare dei militari che hanno semplicemente raccontato la realtà delle stanze di controllo dell’IA e l’accettazione consapevole dei massacri collaterali è il riflesso di un potere che ha perso ogni bussola morale. Noi non abbiamo tradito il nostro Paese; abbiamo documentato ciò che il nostro Paese sta facendo. Chiedere l’incriminazione dei testimoni e minacciare la nostra cittadinanza dimostra solo che la verità contenuta in ‘Naza’ fa paura. Porteremo questo film ovunque, anche dentro Israele, perché i cittadini hanno il diritto di sapere in che modo viene condotta questa guerra.”
La reazione internazionale: la mobilitazione di autori e registi
Più di mille esponenti del cinema e del documentarismo mondiale hanno sottoscritto un appello urgente in cui si sottolinea che “quando uno Stato sotto indagine internazionale per crimini di guerra tenta di criminalizzare il giornalismo e il dissenso interno, la democrazia cessa di esistere, lasciando spazio all’arbitrio autoritario”.
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