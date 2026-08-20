Kiev Trema: Scandalo Corruzione al Vertice e la Sfida di Fedorov per il Voto in Guerra

Il governo di Kiev sta affrontando la più grave crisi politica interna dall’inizio dell’invasione russa. Il presidente Volodymyr Zelensky si trova stretto tra una nuova ondata di inchieste per corruzione che sfiora il suo staff e il guanto di sfida lanciato dall’ex ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, che chiede elezioni repentine nonostante lo stato di guerra.
Il Terremoto al Vertice: Silurata la Numero 2 di Zelensky
L’ufficio anticorruzione ucraino (NABU) ha inferto un duro colpo alla presidenza. Iryna Mudra, vicecapo dell’amministrazione presidenziale e fedelissima del leader ucraino, è stata ufficialmente indagata.
L’inchiesta riguarda una rete criminale accusata di aver riciclato circa 150 milioni di grivna (oltre 3 milioni di euro) attraverso una banca statale. I fondi sarebbero stati impiegati anche per pagare la cauzione di un ex ministro dell’Energia. Per arginare i danni politici e dare un segnale di fermezza all’Occidente, Zelensky ha rimosso Mudra dal suo incarico con effetto immediato.
Il Guanto di Sfida di Fedorov: “Voto Subito, Anche in Guerra”
Nel momento di massima vulnerabilità di Zelensky, l’ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov (destituito a luglio) ha rilasciato un video di nove minuti su YouTube che ha rotto il tabù politico del Paese. Fedorov ha denunciato una “crisi sistemica di governance” e ha accusato la corruzione negli appalti di minare lo sforzo bellico.
Fedorov ha chiesto apertamente di superare la legge marziale per tornare alle urne:
“La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Dobbiamo trovare un meccanismo legale, sicuro e realistico che permetta all’Ucraina di ripristinare il suo pieno processo democratico anche nelle condizioni di una guerra prolungata.”
L’ex ministro ha poi rincarato la dose affrontando il tema della trasparenza:
“La corruzione in tempo di guerra non è solo una questione finanziaria. È una questione che riguarda la nostra capacità di sopravvivere e vincere. Ogni singola grivna destinata alla difesa deve essere impiegata per la difesa. Non per le tasche di qualcuno.”
Uno Scenario Frammentato
La richiesta di Fedorov spacca l’opinione pubblica e le istituzioni:
- La difesa di Zelensky: L’amministrazione presidenziale ha subito ratificato la nomina del nuovo ministro della Difesa, Yevhenii Khmara, per blindare la catena di comando.
- Le proteste a Kiev: Nella capitale continuano le manifestazioni a sostegno di Fedorov, anche se parte dei civili e dei militari esprime forti riserve tecniche e di sicurezza sull’organizzazione di un voto sotto i bombardamenti.
- Il nodo Costituzionale: La legge ucraina vieta esplicitamente le elezioni durante lo stato di guerra, ma la pressione per un rinnovamento della classe dirigente si fa ogni ora più asfissiante.
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