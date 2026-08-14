IL PARADOSSO NORDIO: Una radiografia del finto “Svuota-Carceri”

Mentre l’estate italiana incendiava le città e le cronache si riempivano di notizie di distrazione di massa, nelle aule del Senato si consumava uno dei passaggi politici più controversi del ministero della Giustizia. Il 29 luglio è arrivato il via libera definitivo al cosiddetto Decreto Carceri (D.L. 92/2024, ironicamente ribattezzato “Carcere Sicuro”). Presentato dal Guardasigilli Carlo Nordio come la cura strutturale al sovraffollamento cronico e alla drammatica piaga dei suicidi dietro le sbarre, il provvedimento si è rivelato, alla prova dei fatti contabili e giuridici, un guscio vuoto. Un manifesto ideologico che nasconde una fitta rete di contraddizioni interne e che rischia di trasformare l’emergenza penitenziaria in un fallimento annunciato.

Noi di Lonesto.it abbiamo analizzato il testo del decreto, le cifre e i meccanismi burocratici attivati. Quello che emerge è la radiografia di un paradosso tutto politico: un Governo che fa della retorica securitaria e del “panpenalismo” la propria bandiera, costretto a varare una norma surrettiziamente “svuota-carceri” che, però, non svuota assolutamente nulla.

[ IL CORTOCIRCUITO DEL DECRETO CARCERI ] │ ┌─────────────────────────────┴─────────────────────────────┐ ▼ ▼ [ POPULISMO PENALE ] [ IL MURO DELLA BUROCRAZIA ] Creazione di nuovi reati Magistratura di sorveglianza e inasprimento delle pene sommersa da 100.000 faldoni │ │ └─────────────────────────────┬─────────────────────────────┘ ▼ [ CRISI DEI SUICIDI ] Nessun sollievo immediato per l'emergenza umanitaria

1. La beffa della liberazione anticipata: burocrazia contro realtà

La prima e più macroscopica contraddizione del decreto Nordio risiede nella gestione della liberazione anticipata. L’opposizione e i garanti dei detenuti chiedevano a gran voce un intervento d’urgenza sul modello proposto dall’onorevole Roberto Giachetti: aumentare lo sconto di pena da 45 a 60 giorni per ogni semestre espiato, così da alleggerire immediatamente la pressione nei padiglioni. Una misura matematica, immediata ed efficace.

procedura di semplificazione burocratica: lo sconto di 45 giorni per buona condotta viene calcolato automaticamente all’atto dell’ordine di esecuzione della pena. [2, 4] La risposta di Nordio è stata un secco no, motivata dalla volontà di non varare indulti mascherati. Al suo posto, il decreto ha introdotto una: lo sconto di 45 giorni per buona condotta viene calcolato automaticamente all’atto dell’ordine di esecuzione della pena. [ 1

L’inganno è servito: questa norma non sposta di un solo giorno la data di uscita di chi è già stipato nelle celle. Non offre alcun respiro immediato. Al contrario, scarica la responsabilità della valutazione sulla Magistratura di Sorveglianza, un apparato già strutturalmente al collasso, sprovvisto di personale e sommerso da oltre 100.000 faldoni arretrati. Velocizzare la carta senza potenziare gli uffici significa ingolfare un motore già fuso.

2. Le strutture fantasma e i detenuti senza casa

Il secondo pilastro propagandistico del decreto riguarda l’istituzione di una rete di strutture di accoglienza residenziale destinate ai detenuti con una pena residua inferiore ai 24 mesi. L’idea di fondo, teoricamente nobile, è concedere i domiciliari a chi avrebbe già il diritto di uscire ma rimane in cella semplicemente perché è povero, senza fissa dimora o privi di una rete familiare.

Dov’è il trucco? Il decreto approvato il 29 luglio stanzia risorse irrisorie per la creazione e la gestione di queste comunità. Ad oggi, queste strutture sul territorio non esistono o sono gravemente insufficienti. Il piano di affidare i detenuti a enti del terzo settore o a comunità di recupero per tossicodipendenti è privo di coperture finanziarie strutturali in grado di reggere l’impatto di migliaia di inserimenti. Promettere i domiciliari a chi non ha un domicilio, sapendo che lo Stato non ha le case dove ospitarli, è un cinico gioco di prestigio verbale sulla pelle degli ultimi.

3. Il paradosso politico: creare reati e pretendere celle vuote

La contraddizione più profonda del decreto Nordio non è però tecnica, ma squisitamente politica e ideologica. Il Governo Meloni ha basato l’intera sua narrazione sulla “certezza della pena”, intesa rigidamente come certezza del transito in carcere. Dall’insediamento ad oggi, l’esecutivo ha continuato a sfornare nuovi reati a gettone (dal decreto Rave alla criminalizzazione dei blocchi stradali, fino alle norme contro le madri detenute).

Si compie così un cortocircuito logico intollerabile:

Da un lato, la maggioranza approva pacchetti sicurezza che allargano a dismisura la platea delle persone destinate alla detenzione, inasprendo le pene anche per reati minori o per manifestazioni di dissenso pacifico.

Dall’altro, il 29 luglio il Ministro della Giustizia si siede in Parlamento per votare un decreto d’urgenza volto a frenare il sovraffollamento generato da quella stessa furia legislativa.

Non si può svuotare una vasca se contemporaneamente si tiene il rubinetto aperto al massimo della pressione. Il “populismo penale” della maggioranza produce detenuti a ritmo industriale, mentre il decreto Nordio risponde con misure omeopatiche.

4. Il costo umano: l’emergenza suicidi ignorata

Mentre la politica si incartava nei propri equilibrismi ideologici, il contatore della disperazione dentro le patrie galere continuava a correre. Il 2024 è stato un anno tragico, caratterizzato da un record spaventoso di suicidi tra i detenuti e tra gli agenti della Polizia Penitenziaria. Le carceri italiane viaggiano a una percentuale di sovraffollamento media del 130%, con punte drammatiche che superano il 150% in alcuni istituti del Paese.

Di fronte a questa emergenza umanitaria, che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito un indice di “condizioni inammissibili”, il decreto si limita a prevedere l’assunzione futura di mille agenti di polizia penitenziaria (dilazionati tra il 2025 e il 2026) e l’incremento da 4 a 6 del numero di telefonate mensili concesse ai detenuti. Due telefonate in più al mese non bastano a curare l’isolamento psicologico e la disperazione di chi vive stipato in tre in una cella pensata per una sola persona, sotto il caldo soffocante di agosto e senza acqua corrente o ventilazione adeguata.

L’onestà intellettuale oltre la propaganda

Il decreto carceri approvato a fine luglio è lo specchio fedele di una politica che ha paura dell’onestà intellettuale. È un provvedimento che non ha il coraggio di essere un vero svuota-carceri per timore di perdere il consenso dell’elettorato più intransigente, ma che al tempo stesso certifica il fallimento della retorica della tolleranza zero.

Il risultato è un pasticcio normativo che lascia tutto esattamente come prima: le carceri rimangono polveriere pronte a esplodere, la magistratura di sorveglianza affoga nelle carte e i diritti umani fondamentali vengono calpestati in nome del decoro politico. Noi di Lonesto.it continueremo a monitorare i dati reali, perché finché la giustizia rimarrà un palcoscenico per la propaganda, la verità rimarrà l’unica vera forma di resistenza culturale. – [di Redazione (AI)]