Ieri lo sconto miliardario alle concessionarie, oggi i buchi neri dell’antiriciclaggio digitale.

Cosa unisce il silenzio di un piccolo borgo rurale di duemila anime in provincia di Caserta alla più grande truffa erariale della storia d’azzardo italiana? La risposta si nasconde tra le pieghe di una narrazione circolare che dura da vent’anni: un sistema in cui lo Stato incassa la sua percentuale, le mafie digitalizzano il malaffare e la collettività paga il conto, due volte.
Da una parte c’è il peccato originale: la stagione 2004-2007, quando il Colonnello Umberto Rapetto e gli uomini del GAT della Guardia di Finanza scoperchiarono il buco nero delle slot machine fisiche tenute deliberatamente scollegate dalla rete dati dei Monopoli. Una frode monumentale quantificata dai magistrati contabili nell’astronomica cifra di 98 miliardi di euro di penali. Un tesoro pubblico evaporato nel nulla nel 2015, quando una sentenza definitiva della Corte dei Conti – spinta da decreti d’urgenza e scappatoie politiche – concesse un colossale “sconto di Stato” alle multinazionali del gioco, riducendo la mannaia a soli 857 milioni complessivi. Un colpo di spugna che costrinse l’investigatore che aveva osato contare quel denaro a togliersi la divisa.
Dall’altra parte c’è il presente cibernetico: il miraggio statistico di Baia e Latina. Un tranquillo borgo campano dove l’algoritmo del riciclaggio ha registrato la cifra impossibile di oltre 102.000 euro pro capitegiocati online in dodici mesi. Qui la criminalità organizzata non usa più cacciaviti per staccare cavi, ma le autostrade delle VPN residenziali, i server proxy e i software automatici gestiti da invisibili Bot Master. Attraverso il furto e la clonazione di massa delle identità dei residenti, la Camorra casertana ha trasformato piccoli esercizi commerciali e conti online nella lavatrice perfetta, capace di far transitare 150 milioni di euro sul mercato speculativo del Betting Exchange.
Dalle sanzioni record dell’estate 2026 contro Cloudflare e la guerra alle reti VPN del “pezzotto”, fino al cortocircuito etico del Servizio Sanitario Nazionale, costretto a spendere miliardi per curare l’epidemia di ludopatia e i costi sociali del sovraindebitamento nelle nostre periferie, “IL CONDONO INFINITO” è un viaggio senza sconti dentro i meccanismi dell’Azzardo di Stato.
Un’inchiesta giornalistica dirompente, solida e documentata, che dimostra come il crimine organizzato abbia abbandonato l’hardware per trasferirsi nel cloud, sfruttando la finta cecità di un sistema normativo che ha deciso, ancora una volta, di non guardare nel fondo del buio fiscale. Perché in questa partita truccata, finché lo Stato si comporterà come un socio di minoranza compiacente, il banco vincerà sempre. E il bilancio dei cittadini rimarrà inesorabilmente in rosso.
«L’indagine definitiva sul patto oscuro tra Stato e cyber-mafia: scopri come un piccolo borgo italiano è diventato, a insaputa dei suoi cittadini, la capitale mondiale del riciclaggio online.»
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