L’effetto boomerang della geopolitica sovranista: la tempesta perfetta tra Ceuta, Albania e i nodi del Patto UE

Il castello di carte della propaganda migratoria italiana sta crollando sotto il peso della realtà geografica e degli accordi internazionali. Per anni, la narrazione governativa ha promesso il blocco delle frontiere, soluzioni extraterritoriali “innovative” ed esportabili, e una presunta fermezza identitaria capace di piegare i partner continentali. Oggi, agosto 2026, la realtà presenta il conto: la gravissima crisi migratoria dell’exclave spagnola di Ceuta, il fallimento strutturale dei centri di detenzione in Albania e, soprattutto, la decisione formale di Germania e Svizzera di riprendere i rimpatri forzati dei “dublinanti” verso l’Italia certificano il totale fallimento strategico dell’esecutivo.

Il “corto circuito” di Ceuta e il bluff della solidarietà selettiva

Nelle ultime settimane, la città autonoma di Ceuta – avamposto spagnolo in Nordafrica – è stata travolta da un flusso senza precedenti, con decine di migliaia di persone riversatesi al confine a seguito di sentenze interne e tensioni geopolitiche con il Marocco. Di fronte a questa emergenza, la reazione di Roma è stata puramente difensiva ed egoistica: blindatura immediata dei confini, sospensione temporanea del trattato di Schengen per i controlli sui voli e i porti da e per la Spagna.

Questo atteggiamento ha innescato un durissimo scontro diplomatico con Madrid. Il fallimento politico è evidente: il governo italiano, che per anni ha reclamato “solidarietà europea” e una redistribuzione obbligatoria quando gli sbarchi avvenivano a Lampedusa, ha voltato le spalle alla Spagna nel momento del bisogno. Si è consumato così un paradosso insostenibile. Negando il sostegno a un Paese di primo approdo, l’Italia ha legittimato politicamente il principio del “ciascuno pensi a se stesso”. Una mossa che si è ritorta contro Roma con la precisione di un boomerang.

Lo spot elettorale albanese: costi esorbitanti e vuoto normativo

Mentre i confini terrestri e marittimi europei ballano, l’architettura dei famigerati centri di trattenimento in Albania (Shengjin e Gjadër) si è rivelata per ciò che molti osservatori denunciavano fin dall’inizio: un fallimentare e costoso spot politico.

Nati con la promessa di accogliere ed esaminare 36.000 domande d’asilo all’anno fuori dal territorio comunitario, i centri si sono trasformati in una cattedrale nel deserto. A causa dei continui conflitti giurisdizionali, dei ricorsi dei magistrati italiani e del vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la macchina delle deportazioni coatte si è inceppata. I numeri reali parlano di pochissime decine di migranti trasferiti periodicamente, a fronte di costi logistici e di gestione spaventosi per le casse dello Stato. Come se non bastasse, le stesse autorità di Tirana hanno già chiarito che il protocollo ha una scadenza fissa e che l’Albania non intende prorogare l’accordo oltre il 2030, anno in cui punta all’adesione formale all’UE. Il “modello Albania”, sbandierato come svolta epocale, è un vicolo cieco giuridico ed economico.

La resa dei conti: Germania e Svizzera applicano il Patto UE

La mazzata finale alla strategia del Viminale arriva dal cuore dell’Europa. Ieri, la Svizzera (che pur non essendo UE applica il Regolamento di Dublino tramite gli accordi di Schengen) si è ufficialmente allineata alla Germania: entrambe le nazioni hanno annunciato che a partire dalla fine di agosto 2026 riprenderanno i voli di rimpatrio forzato verso l’Italia per tutti i richiedenti asilo di non loro competenza.

IL MECCANISMO DEL BOOMERANG MIGRATORIO +-------------------------------------------------+ | L'Italia blocca unilateralmente i rimpatri | | "Dublino" a fine 2022 | +------------------------+------------------------+ | v +-------------------------------------------------+ | Entra in vigore il nuovo Patto UE (giugno '26) | | Fermezza sui controlli alle frontiere esterne | +------------------------+------------------------+ | v +-------------------------------------------------+ | Germania e Svizzera revocano lo stop e | | riavviano i voli forzati verso l'Italia | +-------------------------------------------------+

Le riammissioni dei cosiddetti “dublinanti” erano state congelate unilateralmente dal governo Meloni a dicembre 2022, adducendo l’indisponibilità delle strutture ricettive italiane. Ma con l’entrata in vigore delle nuove procedure del Patto UE sulla migrazione e l’asilo, l’ostruzionismo di Roma è diventato insostenibile.

Il principio cardine del trattato – fortemente voluto dai Paesi del Nord con il parziale benestare italiano – ribadisce che la responsabilità legale del migrante resta saldamente in capo al Paese di primo approdo .

Berlino e Berna stanno semplicemente applicando le regole scritte, scaricando legalmente sull’Italia migliaia di richiedenti asilo che avevano transitato la penisola per rifugiarsi oltre le Alpi.

Conclusione: l’isolamento di un’Italia hub di ritorno

Il bilancio della politica migratoria del governo è fallimentare su tutti i fronti. Nel tentativo di rincorrere l’elettorato con slogan di chiusura e soluzioni farsa oltre Adriatico, l’Esecutivo si è isolato dai partner storici del Mediterraneo (Spagna) e ha firmato un Patto Europeo che si sta traducendo in una trappola perfetta. [ 1

Invece di ottenere una redistribuzione europea e strutturale dei migranti, l’Italia rischia ora di trasformarsi nell’hub di ritorno d’Europa, costretta ad accogliere non solo chi sbarca sulle sue coste, ma anche chi ne era fuggito e viene rispedito indietro dai voli charter svizzeri e tedeschi. La propaganda ha ceduto il passo ai trattati, e a pagare il conto economico e sociale di questa miopia strategica saranno, ancora una volta, i territori e il sistema di accoglienza nazionale