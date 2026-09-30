PNRR, LA TORTA DA 200 MILIARDI: Chi ha speso, chi ha fallito e i miliardi che rischiamo di perdere

Il PNRR è davvero la più grande opportunità del secolo per l’Italia o si sta trasformando in un’imponente trappola finanziaria che ipotecherà il nostro futuro?
In questa inchiesta serrata e documentata, viene finalmente svelata la storia segreta dietro la “torta da 200 miliardi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Attraverso una complessa staffetta politica che ha legato i destini di tre Presidenti del Consiglio – Giuseppe Conte, Mario Draghi e Giorgia Meloni –, il libro squarcia il velo di propaganda televisiva per analizzare la carne viva dei conti pubblici e lo stato reale dei cantieri sul territorio.
Cosa si nasconde dietro lo scontro perenne sulle colpe del Superbonus 110%, nato come stimolo temporaneo nel 2021 e progressivamente trascinato fino al decalage del 30% di oggi? Come e perché miliardi di euro sono stati silenziosamente sottratti ai sindaci e ai progetti civici dei territori per essere dirottati sui bilanci dei colossi industriali di Stato come ENI, ENEL, Terna e Ferrovie dello Stato?
Dall’inferno burocratico dei piccoli Comuni paralizzati dai bandi deserti e dal caro-materiali, alle maxi-truffe miliardarie scoperte dalla Guardia di Finanza nel mercato nero dei crediti fiscali; dal paradosso della Missione Salute – con le “Case della Comunità” ridotte a scatole vuote per la cronica carenza di medici e infermieri – fino al bilanciamento oscuro con le spese parallele destinate agli armamenti e alla geopolitica internazionale.
Un viaggio geopolitico e finanziario che culmina con le proiezioni macroeconomiche esclusive della curva del debito italiano fino al 2040. Un libro indispensabile per chi vuole capire chi ha speso davvero, chi ha fallito e chi pagherà il conto finale di un’occasione sospesa.
Sei pronto a scoprire tutta la verità dietro la manovra che deciderà il futuro economico dell’Italia? Non aspettare che il conto arrivi alla cassa. Clicca su “Acquista ora con 1-Click” e inizia subito a leggere l’inchiesta definitiva sul PNRR.
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