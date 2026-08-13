Il nodo della finanza pubblica: l’Italia tocca il record storico del debito e sconta il sorpasso della Grecia

11/08/2026 – I numeri non sfilano nei talk show e non accettano compromessi politici. Quelli ufficiali di Banca d’Italia certificano il fallimento contabile di una narrazione: l’Italia ha raggiunto il picco storico di 3.181,1 miliardi di euro di debito pubblico. Dall’insediamento di questo esecutivo a fine 2022, la voragine finanziaria è cresciuta di oltre 420 miliardi di euro. Una parabola fuori controllo che scarica sul cittadino comune un conto salatissimo. Mentre la propaganda parla di stabilità, i mercati registrano la realtà: ogni italiano nasce oggi con una cambiale virtuale da 53.000 euro sulla testa.
La contabilità del baratro: i numeri reali
La traiettoria ascendente dei conti in rosso fotografa una gestione macroeconomica priva di una reale strategia di rientro:
- 3.181,1 miliardi €: Il massimo storico assoluto aggiornato dalle rilevazioni di via Nazionale.
- 138,6%: Il rapporto stimato tra debito e PIL, che ufficializza lo storico sorpasso economico ai danni della Grecia.
- 3,8% del PIL: La quota di ricchezza nazionale bruciata ogni anno solo per pagare la spesa per interessi sui titoli di Stato.
Il sorpasso della vergogna: peggio della Grecia
Per anni la Grecia è stata il simbolo della crisi dei debiti sovrani in Europa. Oggi Atene riduce costantemente il proprio disavanzo, mentre Roma fa il percorso inverso. I dati macroeconomici elaborati da Eurostat confermano che l’Italia è diventata ufficialmente la maglia nera dell’Eurozona.
Mentre gli altri Paesi del Sud Europa crescono o consolidano i bilanci, l’Italia guidata dalla maggioranza accumula passività al ritmo record di decine di miliardi al mese (ben 26,6 miliardi in più rilevati nel solo mese di maggio).
DEBITO/PIL NELL’EUROZONA (Proiezioni 2026)
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ITALIA: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 138,6%
GRECIA: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 136,9%
Chi paga il conto del record storico?
Un debito monster non è una statistica astratta per accademici. Si traduce in scelte politiche ben precise e drammatiche per la vita quotidiana dei contribuenti:
- Il collasso della sanità pubblica: I fondi vengono drenati per coprire gli interessi sul debito. Le liste d’attesa si allungano e il diritto alla salute diventa un lusso privato.
- I tagli alla scuola e ai servizi: Diminuiscono gli investimenti sulle competenze, bloccando di fatto i motori della crescita reale del Paese.
- La pressione fiscale invisibile: Per compensare il deficit, le accise, i costi energetici e le imposte locali continuano a salire sui redditi medio-bassi.
L’attuale maggioranza aveva promesso di difendere i confini e l’orgoglio nazionale. La realtà dei fatti dimostra che l’unica cosa che è riuscita a difendere e far crescere è l’indebitamento strutturale, ipotecando il futuro delle prossime generazioni. – [di Redazione (AI)]
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