La guida pratica per difendere i tuoi diritti e gestire l’amministrazione domestica senza pagare un esercito di consulenti

Settembre 17, 2026 admin Cronaca 0

AVVOCATO FAI-DA-TE NELLA GIUNGLA DELLA BUROCRAZIA

Sei stanco di passare i tuoi fine settimana a combattere contro moduli online che si bloccano, call center fantasma e scadenze incomprensibili?

Fino a pochi decenni fa, l’amministrazione di una casa e di una famiglia era una questione di buon senso. Oggi, tra decreti comunali, regionali e nazionali, la burocrazia ordinaria si è trasformata in un secondo lavoro non retribuito che divora il tuo tempo, i tuoi risparmi e la tua salute mentale. Siamo arrivati al punto in cui ogni famiglia avrebbe bisogno di un avvocato, di un sindacalista e di un commercialista fisso in salotto per non farsi schiacciare.

Da oggi, quel consulente sei tu.

“Avvocato Fai-da-Te nella giungla della Burocrazia” è il manuale di sopravvivenza definitivo progettato per restituire il controllo e la sovranità finanziaria alla tua famiglia. Niente tecnicismi incomprensibili o codici astrusi: questo libro è un’arma di difesa quotidiana scritta in modo semplice, ironico e pragmatico.

Divisi in due macro-sezioni (strategica e pratica), scoprirai i segreti legali e digitali per scardinare il sistema e far valere i tuoi diritti minimi con un semplice clic.

Cosa troverai in questo manuale in formato A5:

  • La Strategia del Cittadino Difensivo: Come trasformare SPID, CIE e PEC in veri e proprio scudi legali e acceleratori di diritti, azzerando le code e le spese di notifica.
  • Utenze senza Truffe: Come smascherare i costi nascosti delle bollette di luce e gas, bloccare i contratti fantasma dei call center e recedere da contratti internet senza pagare penali sul modem.
  • Guerre di Condominio e di Comune: Gli strumenti per controllare i conti dell’amministratore, contestare i calcoli errati della TARI sul garage e difenderti dalle micro-tasse locali.
  • L’Arma Segreta contro lo Stato: Come obbligare la Pubblica Amministrazione a risponderti nei tempi usando la Legge 241/90 e come far annullare multe o cartelle esattoriali palesemente errate a costo zero con l’Autotutela.
  • Il Tabù delle Successioni: Una guida passo-passo per affrontare la burocrazia del lutto, costringere la banca a sbloccare i conti correnti cointestati e presentare la dichiarazione di successione online senza pagare migliaia di euro di consulenti.
  • Salute e Famiglia: Come aggirare le liste d’attesa infinite della sanità pubblica pretendendo visite private in intramoenia a carico dello Stato, e come gestire iscrizioni scolastiche, bonus e cambi di residenza in tempo reale.

Incluso nel libro: La Cassetta degli Attrezzi Pratica

All’interno troverai 15 Modelli di Lettere e Istanze “Copia e Incolla” pronte all’uso e 3 Schede Monografiche di Casi Reali(tra cui la procedura esatta per il passaggio di proprietà dell’auto ereditata al PRA senza agenzie). Ti basterà compilare gli spazi vuoti e inviare una PEC per far tremare la scrivania di qualsiasi burocrate.

Non essere più un suddito confuso tra le scartoffie. Impara a difendere il budget e la serenità della tua casa.

Scorri verso l’alto, fai clic su “Acquista ora” e riprenditi il tuo tempo!

LEGGO O NON LEGGO

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