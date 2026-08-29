Meloni vs Bonaccini: La democrazia del 17%: se la destra governa l’Italia grazie all’analfabetismo funzionale

Il polverone sollevato da Giorgia Meloni contro Stefano Bonaccini ha tutto il sapore della propaganda di distrazione di massa. Quando il Presidente del PD sottolinea che il consenso della destra cresce soprattutto tra le fasce di popolazione con minori strumenti formativi, non fa un’offesa: fotografa una spietata realtà sociologica e analizza i flussi elettorali. La destra italiana non vince convincendo l’elettorato con la bontà dei suoi programmi, ma capitalizzando sul risentimento, sulla disinformazione e sulle paure di chi è stato lasciato indietro.
Mentre la premier si traveste da paladina del popolo ferito, i fatti raccontano un’altra storia. Questo esecutivo non ha alcuna legittimità morale di “maggioranza bulgara”. Se si calcola l’affluenza ai minimi storici delle elezioni del 2022 (ferma al 63,9%), emerge il dato reale: il partito di Giorgia Meloni è stato votato da appena il 17% circa degli italiani aventi diritto al voto. L’intera coalizione di centrodestra siede sulle poltrone governative avendo convinto a malapena un elettore su quattro. Siamo davanti al governo delle minoranze, un esecutivo arroccato nei palazzi grazie al Rosatellum e al disinteresse di un Paese rassegnato.
Una minoranza che, una volta al potere, ha spalancato le porte al peggior malaffare istituzionale, clientelare e d’affari:
- Lo scudo ai colletti bianchi: Dallo smantellamento dei reati contro la pubblica amministrazione alla strenua difesa di ministri e sottosegretari inquisiti, il centrodestra si muove come un comitato d’affari per garantire l’impunità della propria classe dirigente.
- La guerra alla trasparenza: La cacciata di Sigfrido Ranucci e la normalizzazione della Rai dimostrano come questo governo abbia il terrore del giornalismo che scopre le carte e indaga sulle opacità di appalti, nomine e favori burocratici.
- Le mani sulle partecipate: La gestione dei fondi pubblici e delle poltrone di Stato risponde esclusivamente a logiche di spartizione e fedeltà politica, a scapito del merito e del servizio ai cittadini.
Ha profondamente ragione Bonaccini nel rimettere al centro della discussione la qualità e la consapevolezza del voto. La destra ha bisogno di un elettorato distratto, disinformato e vulnerabile alla retorica populista per continuare a coprire le proprie magagne e governare per conto di pochi. Svelare il bluff del loro “consenso popolare” è il primo, fondamentale passo per restituire dignità alle istituzioni.
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