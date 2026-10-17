ALBANIA IN FIAMME: IL REGIME DI EDI RAMA ASSEDIATO NEI PALAZZI DELLA CORRUZIONE

17/10/2026 – Mentre a Tirana i cittadini scendono in piazza ininterrottamente da oltre quattro mesi, rovesciando la narrazione di un piccolo Stato balcanico rassegnato e sottomesso, l’Italia offre lo spettacolo desolante di un silenzio assordante. Oltre l’Adriatico, un intero popolo fa valere i propri diritti con proteste accese, difendendo con le unghie e con i denti il proprio territorio, il futuro dei giovani e la dignità nazionale. In Italia, al contrario, la rassegnazione sembra essere diventata la norma.

La disparità più dolorosa e scandalosa emerge nella gestione dell’informazione e nella reazione sociale. Nel nostro Paese, per avere notizie reali e non filtrate su manifestazioni cruciali — come i blocchi dei trasporti nel Sud Italia contro il devastante caro vita e un caro energia che sta cannibalizzando le famiglie e le imprese — siamo paradossalmente costretti a consultare la stampa estera. I media nazionali minimizzano, nascondono o relegano in trafiletti marginali la rabbia di un Meridione allo stremo, anestetizzando l’opinione pubblica e impedendo che i focolai di protesta si saldino in un movimento nazionale.

L’Albania di oggi dà una clamorosa lezione di civiltà e di coraggio alla sponda italiana: dimostra che quando la corruzione e la speculazione superano il livello di guardia, il popolo ha il dovere di svegliarsi e assediare i palazzi del potere. Ed è esattamente ciò che sta accadendo nelle strade di Tirana, dove la tensione ha ormai superato la soglia critica.

TIRANA – Le strade della capitale albanese bruciano, avvolte da una coltre di fiamme, fumo e gas lacrimogena che restituisce l’immagine plastica di un Paese giunto al punto di non ritorno. Da oltre 135 giorni, una mobilitazione popolare senza precedenti sta scuotendo l’Albania, trasformandosi in una vera e propria guerriglia urbana. Al centro del mirino c’è lui, il Premier socialista Edi Rama, oggi letteralmente assediato all’interno dei palazzi del potere, mentre fuori la piazza ne chiede a gran voce le dimissioni immediate. Quello che era iniziato come un dissenso silenzioso è ormai un’insurrezione nazionale che fa tremare un governo travolto da accuse di corruzione sistemica e svendita del patrimonio pubblico.

La Scintilla: dai Fenicotteri d’oro alla Rabbia degli Studenti

Per capire come si sia arrivati a questa escalation drammatica, bisogna fare un passo indietro di quattro mesi. La miccia iniziale, nota come la “Rivoluzione dei fenicotteri” (Flamingo Revolution), è scoppiata sulla costa adriatica, nei pressi di Valona. A far scendere in piazza i cittadini è stato un controverso mega-progetto turistico di lusso destinato a devastare un’area naturale protetta, habitat storico dei fenicotteri rosa.

L’indignazione è raddoppiata quando è emerso il coinvolgimento diretto di Jared Kushner, genero di Donald Trump e magnate immobiliare, che ha ottenuto dal governo Rama concessioni straordinarie. Per l’opinione pubblica albanese, quel progetto è diventato il simbolo dell’estrema spregiudicatezza del Premier: una svendita dei beni nazionali a investitori stranieri in cambio di scudi politici internazionali.

Ma la vera e propria deflagrazione che ha trasformato il presidio pacifico in rivolta è avvenuta a metà ottobre. Esasperati dall’impennata delle tasse universitarie, dalla mancanza di prospettive e da un sistema clientelare soffocante, migliaia di studenti universitari si sono uniti alla protesta. La rabbia giovanile si è saldata al malcontento ambientale, creando una miscela esplosiva. Il Ministero dell’Istruzione a Tirana è stato parzialmente incendiato, i cassonetti sono diventati barricate e le città di Durazzo e Scutari sono insorte in solidarietà con la capitale.

Il Governo Rama: un Sistema di Potere “Coinvolto Fino al Midollo”

L’attuale esecutivo guidato da Edi Rama – un governo che, nonostante la matrice formale socialista, ha progressivamente sposato politiche economiche iper-liberiste e privatizzazioni aggressive tipiche di una destra d’affari – si trova oggi con le spalle al muro. Le preoccupazioni all’interno della maggioranza sono altissime. Non si tratta più solo di gestire l’ordine pubblico, ma di proteggere un sistema di potere accusato dagli inquirenti e dalle opposizioni di essere collegato a doppio filo con i grandi oligarchi e con gli interessi finanziari più opachi.

Il Premier, arroccato nel palazzo governativo protetto da cordoni massicci di polizia antisommossa, rifiuta fermamente qualsiasi ipotesi di passo indietro. Rama ha liquidato le proteste come un “tentativo di golpe bianco” orchestrato dal Partito Democratico (l’opposizione conservatrice) e ha evocato l’ombra di misteriose “mani straniere” interessate a destabilizzare l’Albania. Tuttavia, la narrativa del complotto non regge più di fronte a una piazza trasversale, dove sventolano le bandiere dei diritti civili, dell’ambientalismo e del diritto allo studio.

Repressione e Futuro: il Paese a un Bivio

La risposta dello Stato è stata durissima: idranti, cariche della polizia e un uso massiccio di gas lacrimogeni che ha già provocato decine di feriti e centinaia di arresti. Ma la sensazione, camminando oggi per Tirana, è che la paura sia svanita, sostituita da una determinazione feroce.

I 135 giorni di assedio popolare dimostrano che la “Rivoluzione dei fenicotteri” ha scoperchiato il vaso di Pandora di un malessere profondo. Per Edi Rama, la chiusura dentro i palazzi dorati potrebbe non bastare più a garantire la sopravvivenza di un governo ormai logorato e isolato dal suo stesso popolo.