Il Grande Inganno Digitale Come difendersi dai Guru dai guadagni facili.: Manuale di autodifesa per aspiranti imprenditori online. Scopri i trucchi del Reselling e la verità sui guadagni automatici

Sei stanco di vedere video di ventenni in Lamborghini che ti promettono di diventare ricco mentre dormi con i “guadagni automatici”?
La verità è che l’industria dei prodotti digitali e della formazione online è stata colonizzata da illusionisti. Figure autoproclamatesi “guru” vendono ogni giorno un sogno standardizzato, impacchettato con grafiche accattivanti e screenshot di fatturati modificati. Ma cosa c’è davvero dietro la superficie dorata di questi funnel di vendita?
Non devi rinunciare al mondo digitale. Internet rimane la più grande opportunità economica della nostra epoca, ma va affrontata con la mentalità corretta. Imparerai una mappa stradale onesta in 5 passi per lanciare un progetto sostenibile, partendo dall’analisi di problemi reali del mercato e investendo sulle tue competenze (Copywriting, Media Buying, Hard Skills), rifiutando lo stile aggressivo dei ciarlatani e puntando sulla trasparenza.
Se vuoi smettere di finanziare lo stile di vita di finti milionari e vuoi capire come si fa impresa online in modo etico, legale e scientifico, questo manuale è il tuo punto di partenza.
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