La geopolitica della fantasia: il “blocco” Italia-Spagna e i posti di blocco marittimi di Tajani

11/08/2026 – Nel teatro della politica italiana siamo ormai abituati ai colpi di scena, ma l’ultima gestione della crisi post-Ceuta da parte del governo Meloni merita un posto d’onore negli annali della satira involontaria. La decisione di stringere le maglie sui confini con la Spagna ha assunto rapidamente i contorni di una farsa geopolitica, dove la propaganda ha definitivamente dichiarato guerra alla geografia.

Il confine invisibile

Il primo elemento di puro surrealismo risiede nella narrazione stessa del “blocco dei confini”. Annunciare con fermezza un giro di vite bilaterale tra Italia e Spagna evoca scenari da guerra fredda, fili spinati e doganieri inflessibili. Peccato che, a separare i due Paesi, ci sia una massa d’acqua chiamata Mar Mediterraneo e, per via terra, un intero Stato sovrano chiamato Francia.

Mentre l’opinione pubblica cercava di capire se il governo avesse intenzione di presidiare i Pirenei o di chiedere il passaporto ai turisti di ritorno da Formentera, la macchina della comunicazione sovranista ha continuato a marciare dritta per la sua strada, incurante delle mappe.

Tajani e l’ispezione della corsia d’emergenza marittima

Il vero capolavoro di questa vicenda è arrivato però durante una recente intervista del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Incalzato dai giornalisti su come l’Italia intendesse materialmente applicare questi rigidi filtri a un partner europeo, il capo della diplomazia italiana ha regalato una perla di rara lungimiranza amministrativa.Con la flemma che lo contraddistingue, Tajani ha rassicurato la nazione spiegando che la sicurezza è garantita perché i controlli avvengono “anche nei porti attraverso dei veri e propri posti di blocco”.

Tajani e i confini che non esistono:



L’immagine è immediatamente diventata virale, e non per ragioni di efficienza strategica. L’idea di un “posto di blocco” applicato alla nautica evoca scenari irresistibili:

Militari muniti di paletta catarinfrangente che intimano l’alt alle navi cargo in mezzo al mare.

Traghetti di linea costretti ad accostare sulla “corsia d’emergenza” delle onde per esibire patente e libretto del comandante.

Barriere di cemento (New Jersey) galleggianti posizionate all’imboccatura dei porti per canalizzare il traffico delle balene e dei flussi migratori.

La realtà che supera la propaganda

Al di là dell’ironia sui “posti di blocco marittimi” – che dimostrano una discreta confusione tra la viabilità della Salerno-Reggio Calabria e le rotte del Mediterraneo – resta il dato politico. La farsa dei controlli finti su confini inesistenti serve a coprire l’assenza di una reale strategia europea sulla gestione delle frontiere esterne.Nel frattempo, la difesa dei confini nazionali prosegue senza sosta. Non ci fermeranno le critiche, non ci fermeranno i partner europei e, soprattutto, non ci fermerà l’atlante geografico.

La realtà dei numeri (e la ritorsione di Madrid)

Dietro la narrazione propagandistica e le bizzarrie logistiche, la realtà dei fatti si è imposta con la durezza dei dati. La decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen dal 1° agosto è stata motivata dall’ondata migratoria senza precedenti registrata nell’enclave spagnola di Ceuta, dove circa 78.000 migranti sono entrati in una manciata di giorni. Una reazione che l’esecutivo Meloni ha definito “misura precauzionale” per evitare flussi secondari verso l’Italia, ma che gli analisti hanno subito bollato come priva di fondamento pratico, data l’assenza di confini terrestri tra i due Paesi.La risposta della Spagna non si è fatta attendere ed è passata dalla diplomazia ai fatti, trasformandosi in un vero e proprio scontro bilaterale. Dopo aver definito le misure italiane come “discriminatorie” e aver lanciato un ultimatum a Roma affinché revocasse i filtri, Madrid ha applicato il principio di reciprocità. Dalla mezzanotte di sabato 8 agosto e fino al 7 settembre, la polizia spagnola ha attivato controlli a campione sul 5%-10% dei passeggeri provenienti da voli e traghetti italiani, costringendo i turisti nostrani a esibire i documenti negli aeroporti di Madrid, Barcellona e Siviglia.

Se la propaganda sostituisce la strategia

Mentre Palazzo Chigi dichiara fermamente di “non accettare ultimatums” e blinda i controlli fino al 15 agosto, la farsa dei finti blocchi di frontiera si scontra con le relazioni del ministero dell’Interno spagnolo, secondo cui i movimenti secondari di irregolari dalla Spagna all’Italia sono storicamente “minimi”.L’intera vicenda dimostra come, ancora una volta, la gestione dei flussi migratori in Europa venga trattata come un palcoscenico per fare campagna elettorale permanente. Tra ritorsioni speculari, dossier degli 007 sul rischio terrorismo e la caccia all’uomo nei porti ventilata da Tajani, l’unico blocco reale che si sta consumando in queste ore non è quello delle rotte migratorie, ma quello del buon senso e della cooperazione comunitaria. Resta solo da capire se, prima della fine di questa estate di tensioni, qualcuno spiegherà finalmente al nostro Ministro degli Esteri la differenza tra un posto di blocco stradale e una banchina d’attracco – [di Redazopne (AI)]