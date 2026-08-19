Il Superbonus costa caro al sindaco di Fratelli d’Italia: se l’illegalità si annida nella cabina di regia politica

Il paradosso del Superbonus: se l’illegalità si annida nella cabina di regia politica
L’inchiesta della Procura di Imperia sul cosiddetto “sistema Giuffra” non è soltanto una cronaca di cifre gonfiate e sequestri milionari. Rappresenta una ferita profonda per il Ponente ligure e un cortocircuito etico che colpisce al cuore la credibilità delle istituzioni locali. Al centro della bufera c’è Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure ed esponente di punta di Fratelli d’Italia, accusato di aver sfruttato e distorto i meccanismi del Superbonus 110% per un giro d’affari illecito stimato tra i 10 e i 20 milioni di euro.
Analizziamo questa vicenda sviscerandone i tre nodi cruciali: il cortocircuito politico, l’ingegneria finanziaria della truffa e la necessità assoluta di ritrovare un’etica della trasparenza amministrativa.
1. Il paradosso politico: la doppia morale sui bonus edilizi
La prima grande contraddizione del caso Giuffra è di natura squisitamente politica. A livello nazionale, Fratelli d’Italia ha costruito una fetta importante della propria identità e del proprio consenso attaccando duramente la misura del Superbonus, definita ripetutamente come la “più grande truffa della storia d’Italia” ai danni delle casse dello Stato.
Vedere un proprio amministratore locale, storicamente vicinissimo ai vertici del partito e al senatore Gianni Berrino, accusato di essere la mente o il beneficiario di quel medesimo “meccanismo fraudolento” crea un imbarazzo insostenibile per la coalizione di governo. La base elettorale si trova davanti a un bivio etico: la fermezza contro gli sprechi della spesa pubblica vale solo quando a sbagliare sono gli avversari politici? Il partito della trasparenza non può permettersi zone d’ombra, e l’assordante silenzio dei vertici locali pesa come un macigno sulla coerenza interna della destra ligure.
2. L’analisi tecnica: come funzionava la lavatrice dell’autoriciclaggio
Secondo il pubblico ministero Matteo Gobbi e gli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, la frode poggiava su una precisa filiera di sovrafatturazione in 19 condomini della provincia di Imperia. Il meccanismo era tanto lineare nella concezione quanto sofisticato nell’esecuzione tecnica:
- Gonfiamento dei costi: I prezzi dei materiali e delle prestazioni d’opera per il rifacimento delle facciate venivano artificialmente lievitati rispetto ai valori reali di mercato.
- Creazione del credito inesistente: Su queste fatture gonfiate lo Stato generava un credito d’imposta al 110%, monetizzato immediatamente tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito.
- Il passaggio dell’autoriciclaggio: Una volta incassati i fondi pubblici basati sul falso, la vera sfida dei sodali era ripulire il denaro. I flussi finanziari venivano frammentati e trasferiti su conti correnti societari o personali attraverso la complicità di una rete composta da costruttori (come Giuseppe Ghu) e immobiliaristi (Daniele Lanza).
- I beni rifugio: Parte di questa liquidità illecita veniva infine convertita in asset tangibili difficilmente tracciabili. È esattamente qui che si inquadra il clamoroso sequestro di 32 orologi di lusso (Rolex, Patek Philippe e Cartier) rinvenuti nella disponibilità dei fratelli Giuffra: un perfetto esempio di conservazione del capitale sporco tramite beni di lusso ad alta liquidità.
3. Trasparenza e onestà amministrativa: il dovere di essere specchiati
Su Lonesto.it crediamo fermamente nel principio di presunzione d’innocenza fino a terzo grado di giudizio. Tuttavia, i fatti emersi pongono una questione morale che prescinde dalle condanne penali. Quando un sindaco – il rappresentante più prossimo dello Stato per i cittadini – viene indagato per truffa aggravata ai danni delle erogazioni pubbliche, il patto di fiducia tra istituzioni e territorio si rompe.
La trasparenza amministrativa non deve essere un bollino burocratico da esibire sui siti web dei Comuni, ma una pratica quotidiana. Chi gestisce la cosa pubblica deve essere non solo onesto, ma apparire inattaccabile. Gestire appalti locali, amministrare società partecipate del territorio (come nel caso del quinto indagato Carlo Conti) e contemporaneamente incamerare flussi milionari legati a bonus statali genera un conflitto d’interessi etico prima ancora che giuridico.
La Liguria ha già pagato prezzi altissimi in termini di credibilità della propria classe politica. L’unica via d’uscita per i territori coinvolti è pretendere una netta separazione tra gli affari privati dei professionisti e le poltrone del comando pubblico. L’onestà non ammette eccezioni, né sconti di partito.
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