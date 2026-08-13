Riforma della Corte dei Conti: Scudo per i Politici o Efficienza Pubblica? La Rivolta delle Toghe Contabili

08/08/2026 – Il delicato equilibrio tra il controllo della spesa pubblica e la velocità della macchina dello Stato è saltato.
Con il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi della riforma della Corte dei Conti, si è aperto un duro scontro istituzionale in Italia. Se da un lato l’esecutivo difende il provvedimento parlando di sblocco della burocrazia, dall’altro l’Associazione Magistrati della Corte dei Conti (AMCC) e l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) parlano di un attacco diretto all’autonomia dei giudici e alla tutela dei soldi dei cittadini.
Ma cosa prevede esattamente questa riforma e perché i magistrati sono sul piede di guerra? Scopriamo i dettagli di un provvedimento destinato a far discutere a lungo.
Il Cuore della Riforma: Cosa Cambia?
L’obiettivo dichiarato della legge delega è superare la cosiddetta “paura della firma”: il timore dei funzionari pubblici e dei sindaci di vidimare atti amministrativi per il rischio di incorrere nel reato di danno erariale. Per farlo, il governo ha introdotto modifiche radicali all’organigramma e alle funzioni investigative dei giudici contabili:
Gerarchizzazione delle Procure: Viene fortemente centralizzato il potere investigativo. Il Procuratore Generale acquisisce il compito esclusivo di dettare le priorità d’indagine a livello nazionale.
Separazione delle Carriere: Viene introdotto un meccanismo che separa chi accusa (i pubblici ministeri contabili) da chi giudica, obbligando chi vuole cambiare funzione a un periodo di transizione di tre anni nei settori di controllo.
Taglio dei Ruoli Apicali: Riduzione netta del 22% dei ruoli dirigenziali all’interno della magistratura contabile (i presidenti di sezione passano da 100 a 75).Perché i Magistrati si Oppongono: Le Ragioni del NoIl fronte dei magistrati contabili – supportato da costituzionalisti e sindacati – contesta la riforma punto per punto. Secondo i documenti ufficiali diffusi dall’Associazione Magistrati della Corte dei Conti, il provvedimento non velocizzerà i servizi pubblici, ma causerà l’effetto opposto, indebolendo i presidi di legalità.
- Addio all’Indipendenza del Singolo PM
L’accusa più grave riguarda la “gerarchizzazione” delle procure. I magistrati ricordano che, per la Costituzione Italiana (Artt. 101 e 107), ogni magistrato è indipendente e risponde solo alla legge. Se le priorità d’indagine vengono decise solo a Roma dal Procuratore Generale, i singoli PM sul territorio (le Procure Regionali) perdono la loro autonomia d’azione. Il rischio paventato dalle toghe è che vengano silenziate inchieste scomode a livello locale su sprechi di denaro nei comuni o nelle regioni.
2. Uno “Scudo” per la Mala Gestione Politica
Un’altra critica feroce si concentra sulla sostanziale cancellazione della responsabilità per colpa grave, a favore di una “presunzione di buona fede” dei decisori politici. Sostanzialmente, per i politici diventa molto più difficile essere perseguiti per aver sperperato denaro pubblico, a meno che non si dimostri il dolo (ovvero l’intenzione deliberata di danneggiare lo Stato). Magistrati di prima linea hanno apertamente definito la norma come un “colpo di spugna” che lascia i cittadini privi di tutele contro la cattiva gestione dei fondi pubblici.
3. Il Rischio sui Fondi PNRR e sulla Corruzione
Meno controlli preventivi significano maggiore opacità. I magistrati sottolineano come l’Italia stia gestendo la mole gigantesca di miliardi europei del PNRR. Ridurre i poteri di verifica della Corte dei Conti proprio in questa fase storica rischia di aprire zone d’ombra in cui potrebbero infilarsi la corruzione e la criminalità organizzata.4. Una Riforma “Punitiva” e Senza DialogoNelle note ufficiali dell’Associazione Nazionale Magistrati viene denunciato il totale rifiuto del governo di dialogare con gli addetti ai lavori, parlando di una “forzatura pericolosa per i diritti dei cittadini”. Negli ambienti giudiziari è emerso anche il forte sospetto che il taglio dei ruoli dirigenziali e la stretta sui poteri siano una forma di ritorsione politica della maggioranza dopo i pareri critici espressi in passato dalla Corte su alcune grandi opere (come il Ponte sullo Stretto).
La Replica del Governo: Disinnescare il Blocco Amministrativo
Dal canto suo, l’esecutivo tira dritto. Fonti del Ministero della Giustizia e di Palazzo Chigi ribadiscono che l’obiettivo non è depotenziare la Corte, ma riorganizzarla per renderla moderna e in linea con gli altri standard europei, dove i magistrati non agiscono da “co-autori” delle scelte amministrative bloccando i cantieri, ma si limitano a controlli successivi. L’organico totale dei magistrati (fissato a 636 unità) non viene intaccato, ma redistribuito per gestire meglio i flussi lavorativi della macchina burocratica.
Cosa Succede Adesso?
I magistrati contabili sono attualmente in stato di mobilitazione permanente. I decreti dovranno ora affrontare i passaggi nelle Commissioni Parlamentari e nella Conferenza Stato-Regioni prima del varo definitivo.
Il dibattito resta incandescente: è preferibile uno Stato che corre a costo di controllare meno, o uno Stato che vigila rigorosamente su ogni singolo centesimo delle tasse dei cittadini, a rischio di rallentare i cantieri? La sfida politica del momento passa da questa cruciale risposta. – [di Redazione (AI)]
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