Cyber Security e Geopolitica – Scudo Digitale: Come proteggere il proprio business e i dati sensibili dall’ondata di sabotaggi globali

Cyber Security e Geopolitica – Scudo Digitale è un’indagine accurata sulla nuova era della guerra invisibile. Nell’attuale scacchiere internazionale, dove i governi sfruttano le zone d’ombra del dark web e le tecnologie satellitari d’élite ridefiniscono i confini della difesa, privati e imprese si trovano spesso disarmati nel mezzo di un profondo vuoto normativo.
Questo saggio analizza l’evoluzione delle minacce cibnetiche in Italia e in Europa, svelando l’anatomia dei grandi sabotaggi storici e i meccanismi dello spionaggio industriale che minaccia il cuore della nostra economia. L’autore unisce un’attenta analisi dei macro-scenari geopolitici a una guida tecnica essenziale, offrendo a manager, professionisti e cittadini gli strumenti concettuali e pratici per reagire. Un testo indispensabile per comprendere dove sta andando il mondo digitale e come proteggere l’identità, il valore e la continuità del proprio lavoro.
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