GLI INTOCCABILI 2.0: I padroni del voto, chi decide cosa devi pensare e le 20 parole che usano per fregarti

Pensi davvero che le tue opinioni politiche, le tue idee sociali e le tue scelte elettorali siano libere? Ti stai ingannando.
Nel 2026 la democrazia è diventata una simulazione. I vecchi padroni del potere – i politici da talk show e i magnati della TV – hanno ceduto il passo a una nuova casta invisibile e letale: gli Intoccabili 2.0. Sono ingegneri informatici, broker di dati, neuroscienziati e agenzie d’ombra che operano nel silenzio di server farm protette da segreto militare. Il loro obiettivo? Profilare le tue fragilità emotive attraverso lo smartphone e inocularti un consenso pilotato, un millimetro alla volta.
Dalla gestione in tempo reale dell’ultimo Referendum Costituzionale alle campagne di polarizzazione quotidiana, questo libro è un’inchiesta giornalistica senza sconti che svela i retroscena della privatizzazione del consenso. Scoprirai come funzionano i software di micro-targeting semantico, i bot-network di terza generazione guidati dall’IA e le strategie di “censura per inondazione” usate per sotterrare le notizie scomode sotto tonnellate di rumore informativo.
Ma il controllo tecnologico non funzionerebbe se non fosse accompagnato dal sequestro del linguaggio.
Nelle stanze dei bottoni, i nuovi padroni del voto utilizzano l’Intelligenza Artificiale per svuotare di significato le parole di tutti i giorni e trasformarle in armi predatorie. Termini apparentemente positivi, moderni o indiscutibili – come Efficientamento, Resilienza, Sostenibilità, Sicurezza, Meritocrazia o Progresso – sono in realtà grimaldelli semantici studiati a tavolino per farti accettare passivamente tagli alla sanità pubblica, precarietà lavorativa, tasse regressive e sorveglianza digitale di massa. Se controlli il dizionario di una nazione, ne controlli la mente.
“Gli Intoccabili 2.0” non è solo un saggio di denuncia, è un’arma di resistenza.
All’interno di questo volume di 150 pagine troverai:
- L’Inchiesta d’Ombra: Chi finanzia e chi muove i fili della cyber-propaganda in Italia e in Europa.
- La Neuroscienza del Grimaldello: Come gli algoritmi stimolano l’amigdala e usano la paura per disattivare il tuo pensiero critico.
- Il Manuale di Autodifesa: Protocolli tecnici pratici per ripulire il tuo smartphone, proteggere i tuoi dati e inquinare i sistemi di tracciamento.
- L’Autopsia del Vocabolario: Il glossario forense che smonta, una per una, le 20 parole tossiche della propaganda moderna, fornendoti per ognuna il contro-dato logico per difenderti.
La nebbia degli Intoccabili si dirada solo quando decidi di spegnere il pilota automatico. Disattiva l’algoritmo. Riprenditi le parole. Torna a essere un cittadino libero.
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