Il “Sistema Report” e il golpe bianco in Rai: la ragnatela di Brunetta per liquidare Ranucci

Dietro l’avvicendamento forzato alla guida di Report non c’è un normale cambio della guardia televisivo, ma un’operazione politica chirurgica, pianificata da mesi nei palazzi del potere e finalizzata a silenziare l’ultimo baluardo del giornalismo d’inchiesta scomodo. I fatti emersi nelle ultime ore non lasciano spazio a dubbi: ovunque ci si giri, si scopre una rete fittissima di complicità istituzionali che unisce il governo Meloni, i vertici della televisione pubblica e persino organi consultivi dello Stato come il CNEL.
Il filo rosso che unisce la politica e lo smantellamento di Report è diventato chiarissimo con il caso dei 47.000 euro versati dal CNEL di Renato Brunetta alla Outcast srl, la società cinematografica di Daniele Piervincenzi, proprio l’uomo scelto dalla nuova Rai sovranista per prendere le redini del programma. Un cortocircuito d’interessi gigantesco che svela la strategia dell’esecutivo: occupare gli spazi non più con la forza dei decreti, ma attraverso il controllo economico e la cooptazione.
I fatti parlano da soli e dimostrano una complicità sistemica su tre livelli:
- Il braccio economico delle istituzioni: Il finanziamento ottenuto dalla società di Piervincenzi da un ente pubblico guidato da un esponente storico del centrodestra dimostra come la “nuova Rai” non stia cercando l’indipendenza, ma un ricambio totale basato sulla fedeltà o sulla contiguità politica.
- La spallata della governance Rai: La fretta e la pervicacia con cui i vertici di Viale Mazzini hanno spinto per l’estromissione o il ridimensionamento di Sigfrido Ranucci rispondono a un preciso mandato politico. L’obiettivo era eliminare un conduttore capace di firmare inchieste devastanti per la maggioranza, sostituendolo con figure giudicate più “gestibili” o comunque già inserite nei meccanismi di finanziamento pubblico.
- Il silenzio complice della politica: Davanti a un palese conflitto d’interessi e alle accuse durissime dello stesso Ranucci — che ha definito “mediocre” l’operazione di successione — i partiti di governo hanno fatto quadrato, a dimostrazione del fatto che la liquidazione della vecchia gestione di Reportfosse un obiettivo condiviso da tutta la coalizione.
Non si tratta di una semplice coincidenza, ma di un sistema scientifico. Ovunque si guardi in questa vicenda, si trovano i segni di una complicità totale: dai contratti aziendali alle consulenze d’oro, fino ai finanziamenti mirati. La cacciata di Ranucci e la nascita del nuovo corso non sono l’esito di una scelta editoriale, ma il risultato di un assedio politico riuscito.
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