07/08/2026 – Dal fango sulle mascherine al cortocircuito dei documenti fantasma: la verità delle Dogane smonta il verdetto già scritto della maggioranza.
La Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid si è trasformata in un plotone di esecuzione politico mirato a colpire l’opposizione e, in particolare, l’ex premier Giuseppe Conte. Più che un organo parlamentare per analizzare la gestione della pandemia, i lavori si muovono con i ritmi di un processo sommario.Un’attività quasi quotidiana che scivola continuamente nel paradosso istituzionale, scontrandosi con i fatti d’inchiesta emersi in questi giorni.
- Le Dogane smontano le accuse: Le contestazioni della destra sul presunto sdoganamento irregolare di dispositivi di protezione dalla Cina sono state smentite direttamente dalle verifiche tecniche. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, l’Agenzia delle Dogane ha certificato la totale regolarità delle procedure di importazione. Questa evidenza cancella la narrazione di illeciti sistematici sponsorizzata dalla maggioranza.
- Il mistero dei documenti non agli atti: Durante i lavori è emerso un grave cortocircuito trasparenza. La deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri ha mostrato di conoscere nei dettagli specifici elementi documentali che non risultavano ufficialmente depositati tra gli atti della Commissione. I parlamentari che avevano richiesto l’accesso completo ai fascicoli non hanno potuto visionarli. Questa anomalia solleva dubbi sull’uso politico e asimmetrico delle informazioni all’interno dell’organo inquirente.
“Si è costruita questa commissione non per fare tesoro dell’esperienza della pandemia, ma come strumento politico per colpire la squadra di governo che ha lavorato per salvare il Paese”.
|Ambito di Analisi
|Narrazione della Maggioranza
|Realtà dei Fatti e Dati Ufficiali
|Costo delle Mascherine
|Prezzi gonfiati e spreco sistematico di denaro pubblico.
|I dati Eurostat dimostrano che l’Italia, nei primi sei mesi del 2020, ha pagato i dispositivi meno della media europea.
|Regolarità Importazioni
|Deroghe illecite e violazione dei controlli doganali.
|L’Agenzia delle Dogane ha formalmente convalidato la regolarità delle importazioni.
|Esito Giudiziario
|Responsabilità penali gravi dei vertici politici di allora.
|Il Tribunale dei Ministri e la magistratura ordinaria hanno archiviato ogni accusa sulle scelte di gestione.
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