Naufragio in Costa Smeralda: l’affondamento dell’Angiola II

15/08/2026 – Il mare cristallino della Sardegna è stato teatro di un drammatico incidente nautico: il totale inabissamento dell’Angiola II, un gioiello della nautica da diporto adagiato su un fianco a circa sette metri di profondità tra l’isola dei Cappuccini e Capo Ferro. Fortunatamente, tutte le 14 persone a bordo (tra ospiti ed equipaggio) sono state tratte in salvo grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera e di altre imbarcazioni private presenti in zona.
Le autorità marittime hanno aperto un’inchiesta ufficiale per accertare con precisione la dinamica dei fatti. Di seguito, l’analisi delle principali cause e concause secondo i primi riscontri tecnici e le relazioni dei soccorritori.
+———————————————————————–+
| SCHEDA DELL’IMBARCAZIONE |
+——————-+—————————————————+
| Nome Yacht | Angiola II |
| Modello | Amer F100 |
| Lunghezza | ~ 30 metri |
| Valore Stimato | Oltre 8 milioni di euro |
| Stato | Consegnato da soli 4 giorni |
+——————-+—————————————————+
Le Probabili Cause del Disastro
1 – L’avaria tecnica nel vano motore
La causa primaria scatenante è stata individuata in un guasto meccanico o elettrico localizzato all’interno della sala macchine. Essendo l’imbarcazione praticamente nuova, l’attenzione degli inquirenti si sta concentrando su un potenziale difetto di fabbrica o un vizio strutturale negli impianti critici, considerando il brevissimo lasso di tempo intercorso dal varo alla navigazione.
2 – Il principio d’incendio a bordo
Subito dopo l’avaria, nel vano motore si è sviluppato un principio di incendio. Sebbene i sistemi di sicurezza di bordo o l’equipaggio siano riusciti a contenere la propagazione delle fiamme sul resto della struttura, il calore e l’evento termico iniziale hanno compromesso l’integrità dei sistemi di bordo.
3. Compromissione delle prese a mare e falla nello scafo
La conseguenza più grave dell’incendio o dell’avaria meccanica è stata la perdita di tenuta delle tubazioni interne o il cedimento delle prese a mare (le condotte che prelevano l’acqua marina per raffreddare i motori). Questo collasso strutturale ha aperto una via d’acqua incontrollabile, portando lo yacht a imbarcare ingenti quantitativi d’acqua nel compartimento stagno principale.
4. Progressiva perdita di stabilità e galleggiabilità
Una volta che l’acqua ha invaso la sala macchine, i sistemi di pompaggio d’esaurimento della sentina non sono stati in grado di compensare la portata della falla (probabilmente a causa del blackout elettrico totale generato dall’avaria). Il peso asimmetrico dell’acqua imbarcata ha causato un rapido sbandamento laterale (l’imbarcazione si è inclinata visibilmente su un fianco), fino a far perdere definitivamente la riserva di galleggiabilità e causare il conseguente inabissamento.
Il Quadro delle Responsabilità Assicurative
Nel mondo dei super yacht, un incidente del genere attiva polizze assicurative complesse basate su regole internazionali standardizzate (come i Template delle Institute Cargo Clauses o le polizze Yacht All Risks).
+———————————————————————–+
| SOGGETTI COINVOLTI E RUOLI CHIAVE |
+———————-+————————————————+
| Nuovo Proprietario | Imprenditore italiano (Acquirente dell’usato) |
| Venditore Precedente | Privato (Ex armatore dello yacht) |
| Cantiere Costruttore | Amer Yachts (Nessuna garanzia attiva) |
| Mediatore Marittimo | Broker esterni (Agenzia De Felice) |
+———————-+————————————————+
1. La Compagnia Assicurativa del Nuovo Proprietario
La polizza Corpo e Macchine (Hull & Machinery) sottoscritta dal nuovo proprietario copre la perdita totale dello yacht.
- Il risarcimento immediato: Inizialmente, l’assicurazione del proprietario risarcisce l’armatore (salvo casi di dolo o colpa grave dell’equipaggio).
- Azione di rivalsa (Surrogazione): Una volta liquidato il danno da 8 milioni di euro, la compagnia assicurativa subentra nei diritti dell’armatore. Cercherà quindi di rivalersi finanziariamente sui veri responsabili tecnici del guasto (il venditore o i tecnici che hanno effettuato le ultime manutenzioni).
2. La Responsabilità del Venditore (Vizi Occulti)
Poiché lo yacht è stato acquistato sul mercato dell’usato ed è affondato dopo soli 4 giorni, si configura l’ipotesi legale di vizio occulto preesistente alla vendita.
- Secondo il Codice della Navigazione e il Codice Civile, il venditore è tenuto a garantire che il bene sia esente da difetti che ne compromettano l’uso o la sicurezza.
- Se i periti dimostreranno che l’avaria al motore era dovuta a un problema strutturale o a una cattiva manutenzione precedente non dichiarata, il precedente proprietario (e la sua assicurazione di responsabilità civile) potrebbe essere chiamato a rispondere dell’intero danno.
3. La Posizione del Cantiere Costruttore (Amer Yachts)
La Co-CEO di Amer Yachts, Barbara Amerio, ha prontamente escluso la responsabilità diretta del cantiere.
- Essendo la barca del 2020, la garanzia legale del costruttore è scaduta.
- Il cantiere non risponde dei guasti attuali, a meno che l’inchiesta giudiziaria non provi l’esistenza di un rarissimo difetto strutturale di fabbrica nativo (es. un difetto di fusione dello scafo), scenario altamente improbabile dato che lo yacht ha navigato per sei anni senza problemi.
4. Responsabilità Civile per Danni Ambientali e Recupero
Il proprietario attuale (l’armatore) è il responsabile primario del recupero del relitto e della gestione dell’area protetta in Costa Smeralda.
- Spese di rimozione: I costi per il sollevamento dell’imbarcazione (adagiata a 7 metri) e il trasporto a terra tramite rimorchiatore sono a carico del proprietario.
- Inquinamento: Sebbene i serbatoi strutturali a doppio fondo abbiano finora evitato sversamenti di carburante, l’assicurazione P&I (Protection and Indemnity) dell’armatore coprirà le ingenti spese di bonifica marittima e il posizionamento delle panne contenitive.
5. La Posizione del Comandante e dell’Equipaggio
L’inchiesta penale e marittima della Guardia Costiera verificherà se l’equipaggio ha seguito i corretti protocolli di emergenza. Se venisse dimostrato che l’affondamento è stato accelerato da un errore umano (es. una valvola di sentina lasciata aperta per errore o una gestione errata dell’impianto antincendio), la compagnia assicurativa potrebbe rifiutare il pagamento del premio per colpa grave dell’equipaggio, rivalendosi sul comandante.
Commenta per primo