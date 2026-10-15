Il cancro in giacca e cravatta: Gli ultimi sviluppi e la difesa di Armao al Tribunale

Il quadro accusatorio: debiti e mazzette “nel cappotto”: Secondo la tesi della Squadra Mobile e dei PM, Gaetano Armao – pressato da una forte esposizione debitoria e dalla necessità di mantenere un elevato tenore di vita (comprensivo di immobili di pregio e auto d’epoca) – avrebbe sfruttato il suo immenso potere burocratico e di consulenza in Regione.
Attraverso l’intermediazione dell’avvocato Matta, le mazzette venivano spacciate per “parcelle legali” o versate in contanti durante incontri fugaci all’interno di automobili, nascoste nei cappotti o persino dentro le buste. Dalle indagini e dalle immagini documentate dalla polizia, le mazzette sarebbero state nascoste in vari luoghi, tra cui un orologio a pendolo situato nel suo studio, oltre che in auto e all’università. I flussi finanziari illeciti miravano a ottenere corsie preferenziali per decreti sulle cure palliative domiciliari, autorizzazioni sanitarie e, come emerso nelle ultime ore, a mettere le mani sulle ricchissime commesse della gestione rifiuti in Sicilia.
Il Gip si è riservato di decidere nei prossimi giorni sulla convalida e sull’applicazione delle misure cautelari richieste per i principali protagonisti della vicenda
Gli ultimi sviluppi: la difesa di Armao al Tribunale
Sul fronte delle misure cautelari – per cui la Procura ha avanzato una richiesta di custodia in carcere per Armao e i domiciliari per altri indagati – si sono aperti gli interrogatori di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Palermo.
- La strategia difensiva di Armao: Comparso davanti al giudice, l’ex vicepresidente si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato ampie dichiarazioni spontanee e ha depositato una memoria difensiva di ben 250 pagine. Armao si dichiara sereno e sostiene con forza che il denaro ricevuto dal collega Pierluigi Matta non costituiva affatto il pagamento di mazzette, bensì prestiti personali o anticipi legati a reali e lecite attività professionali.
- La versione dei manager: Nei giorni scorsi sono stati interrogati anche i manager del gruppo energetico valdostano Cva (coinvolti per un altro presunto filone di consulenze). Sia l’ex ad Enrico Argiròsia l’ex co-direttore Marco Malacarne Gentile hanno risposto alle domande del Gip rivendicando l’assoluta trasparenza e regolarità dei contratti di consulenza sottoscritti, negando qualsiasi consapevolezza sul fatto che parte di quei fondi potesse essere girata ad Armao
C’è una criminalità che non usa le armi, non spacca le vetrine e non lascia tracce di sangue sui marciapiedi. Indossa abiti sartoriali, stringe mani nei salotti che contano, frequenta i palazzi del potere e si muove con la disinvoltura di chi conosce a memoria i codici e le loro zone d’ombra. È la criminalità dei colletti bianchi. Un esercito invisibile di insospettabili che, a colpi di penna, consulenze fantasma e mazzette nascoste nei cappotti, sta compiendo il furto più grande: quello del nostro futuro.
Le ultime inchieste di cronaca — che vedono sistematicamente coinvolti ex amministratori pubblici, manager e professionisti stimati — confermano che la corruzione in Italia ha cambiato pelle, ma non il vizio. Non siamo più (solo) all’epoca della bustarella grezza; oggi il malaffare si camuffa dietro fittizi contratti di consulenza, prestanome compiacenti e triangolazioni societarie sofisticate. Il fine, però, resta lo stesso: depredare le risorse pubbliche destinate alla sanità, ai trasporti o alla gestione dei rifiuti per finanziare stili di vita sfarzosi, debiti personali o campagne elettorali.
La gravità di questo fenomeno non risiede solo nella cifra astronomica dei milioni di euro sottratti alla collettività. Il danno più profondo è morale e sociale.
Quando un grande appalto viene pilotato, a perdere non è solo lo Stato, ma sono i cittadini onesti. Perde il malato che vede allungarsi le liste d’attesa nella sanità pubblica; perde il giovane ricercatore che vede svanire i fondi per il merito; perde l’imprenditore corretto che viene tagliato fuori da un mercato truccato in partenza. I colletti bianchi corrotti non stanno solo violando la legge: stanno scientemente distruggendo il patto sociale che tiene unita una comunità.
C’è poi un’aggravante imperdonabile: il tradimento del ruolo. Chi ricopre cariche pubbliche o ruoli apicali nelle professioni giura fedeltà alle istituzioni o a un codice deontologico. Quando queste persone decidono di vendersi, abusano della fiducia di migliaia di cittadini che li hanno scelti o che dipendono dalle loro decisioni. Non si tratta di “errori” dettati dal bisogno, ma di avidità sistematica perpetrata da chi avrebbe già tutti gli strumenti culturali ed economici per vivere dignitosamente.
La lotta alla corruzione non può essere delegata esclusivamente alla magistratura o alle forze dell’ordine, che pure compiono uno sforzo titanico per scoperchiare questi verminai. Serve una ribellione culturale. Dobbiamo smettere di considerare il corrotto come un “furbone” da invidiare e iniziare a trattarlo per quello che è: un ladro di democrazia.
Finché la società civile tollererà la zona grigia delle raccomandazioni, dei favori e del “si è sempre fatto così”, i colletti bianchi continueranno a banchettare sulle spalle del Paese. È tempo di alzare la testa, pretendere trasparenza assoluta e ricordare a chi ci governa — e a noi stessi — che l’onestà non è un optional d’altri tempi, ma l’unica infrastruttura su cui è possibile costruire un Paese giusto.
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