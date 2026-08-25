Caso Camuso – Ranucci: il punto sulla vicenda mediatica e giudiziaria

Il quotidiano Il Tempo ha pubblicato una serie di articoli incentrati sulle dichiarazioni della giornalista Angela Camuso. La cronista ha riferito di aver ricevuto presunte avance e messaggi di natura personale da parte di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, in seguito a colloqui di lavoro per l’inserimento nella redazione del programma d’inchiesta di Rai 3.
LE POSIZIONI IN CAMPO
- La testimonianza di Angela Camuso: La giornalista descrive scambi di messaggi ritenuti inopportuni e successivi al rifiuto di una collaborazione professionale, sostenendo l’esistenza di un presunto modus operandi.
- La replica di Sigfrido Ranucci: Il vicedirettore della Direzione Approfondimento Rai respinge categoricamente ogni addebito, definendo le accuse del tutto infondate, diffamatorie e mirate a colpire la credibilità della trasmissione Report.
- I precedenti aziendali: Fonti interne ed elementi emersi nel dibattito ricordano come precedenti segnalazioni analoghe fossero già state oggetto di verifiche da parte degli organi di controllo interni della Rai (Internal Audit), concludendosi con l’archiviazione del caso per assenza di riscontri.
GLI SVILUPPI GIUDIZIARI
La vicenda, uscita dall’ambito prettamente giornalistico, è passata alle vie legali. Sigfrido Ranucci ha formalizzato il mandato ai propri legali per procedere con querele per diffamazione a mezzo stampa sia nei confronti della testata Il Tempo sia nei confronti della giornalista Angela Camuso, a tutela della propria reputazione professionale e personale.
La vicenda, uscita dall’ambito prettamente giornalistico, è passata alle vie legali. Sigfrido Ranucci ha formalizzato il mandato ai propri legali per procedere con querele per diffamazione a mezzo stampa sia nei confronti della testata Il Tempo sia nei confronti della giornalista Angela Camuso, a tutela della propria reputazione professionale e personale.
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