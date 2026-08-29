L’editto burocratico: perché i mandarini di Stato avevano bisogno di spegnere il faro di Report

Ridurre la cacciata di Sigfrido Ranucci a una semplice faida elettorale significa non comprendere come funziona il potere profondo in Italia. Dietro la decisione dei vertici Rai di estromettere il conduttore non c’è solo il calcolo dei partiti, ma il respiro di sollievo di quell’immensa, intoccabile e silenziosa burocrazia istituzionale che sopravvive a ogni cambio di governo.

Il giornalismo d’inchiesta che scava nei ministeri, nelle partecipate e nei grandi apparati amministrativi è il vero incubo dei “mandarini” dei palazzi romani. Ma se la burocrazia agisce nell’ombra per autodifesa, sono le stesse massime cariche dello Stato a tradire il nervosismo di un intero sistema che si sente sotto assedio.

A squarciare il velo dell’ipocrisia procedurale ci ha pensato direttamente Ignazio La Russa . Con dichiarazioni che ridefiniscono il confine del senso istituzionale, la seconda carica dello Stato ha esultato apertamente per la rimozione del giornalista:

“Sono felice, perché faceva trasmissioni assolutamente pretestuose e a senso unico. Io non lo avrei sospeso per questa vicenda ma per le inchieste che ci sono state nel tempo, di cui sono stato ‘gratificato’ senza che mai, né io né nessuno della mia famiglia da cento generazioni avesse avuto problemi di giustizia. Eppure mi ha dedicato incredibili, incredibili, trasmissioni.”