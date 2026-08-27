Minacce di morte a Barron Trump: il piano dell’Iran per colpire il Presidente. USA sotto shock.

L’escalation di tensione tra Washington e Teheran ha superato una nuova, pericolosissima linea rossa. La televisione di Stato iraniana (IRIB) ha trasmesso un agghiacciante video di propaganda di tre minuti che prende di mira direttamente Barron Trump, il figlio ventenne del Presidente degli Stati Uniti. Nel filmato, il regime non si limita a minacciare il giovane, ma offre una taglia multimilionaria da 10 milioni di dollari per la sua uccisione. Un atto senza precedenti che ha fatto scattare la massima allerta nei servizi di sicurezza americani.
Cosa c’è nel video: la mappatura del campus della NYU
Il filmato, intitolato esplicitamente “Dove uccidere Barron Trump”, rappresenta un salto di qualità nella guerra psicologica della Repubblica Islamica. Secondo le ricostruzioni delle principali testate internazionali, tra cui la CNN e l’emittente indipendente Iran International, il video mostra immagini dettagliate dei dormitori e delle mense della New York University, l’ateneo frequentato dal figlio del Presidente.
Attraverso grafiche computerizzate e un monitoraggio dei presunti profili digitali del ragazzo (comprese piattaforme come Xbox e Discord), i propagandisti di Teheran hanno tentato di dimostrare una presunta vulnerabilità logistica attorno al ventenne. Il video si chiude con una minaccia diretta: “Questo è solo l’inizio. Barron Trump, aspettaci”.
La reazione internazionale e l’allarme dell’Intelligence
La stampa mondiale sta seguendo il caso con estrema apprensione, evidenziando diversi livelli di lettura:
- La sicurezza sul campo: Come riportato da ABC News, il Secret Service americano ha avviato un’indagine formale immediata. La sicurezza attorno al giovane all’interno del campus universitario è stata drasticamente potenziata.
- La guerra psicologica: Emittenti come Euronews e Sky News UK sottolineano come il video utilizzi tecniche digitali avanzate. Si tratta di una strategia di propaganda personalizzata che l’Iran ha già utilizzato di recente contro i figli del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per gli analisti, queste mosse servono al regime per mostrare i muscoli all’esterno e distogliere l’attenzione dalla devastante crisi economica interna.
La durissima posizione di Donald Trump e della Casa Bianca
La risposta del Presidente Donald Trump non si è fatta attendere ed è arrivata con i toni fermi e intransigenti che caratterizzano la sua amministrazione. Fonti vicine alla Casa Bianca e approfondimenti del Time Magazine tracciano la linea geopolitica e personale del Presidente:
- “Nessun passo indietro sulle sanzioni”: Donald Trump ha denunciato il video come l’atto disperato di un “regime terrorista sull’orlo del collasso”. Il Presidente ha chiarito che le minacce alla sua famiglia non fermeranno la strategia di “massima pressione” economica e militare degli Stati Uniti contro l’Iran.
- La promessa di ritorsioni totali: Dallo Studio Ovale è trapelato un avvertimento categorico: qualsiasi tentativo di colpire un cittadino americano, a maggior ragione un membro della famiglia presidenziale, verrebbe considerato un atto di guerra aperto e comporterebbe una “risposta militare devastante e immediata” contro i centri di potere di Teheran.
- Il legame con il passato: La presidenza ha ricordato che l’ostilità dell’Iran affonda le radici nel raid del 2020 che portò all’eliminazione del generale Qassem Soleimani e si è inasprita dopo i recenti scontri militari che hanno visto la fine dell’Ayatollah Ali Khamenei.
Con Barron Trump trasformato suo malgrado nel bersaglio principale della propaganda mediorientale, lo scontro tra Stati Uniti e Iran entra in una fase intima e letale. Il Secret Service ha blindato il campus della New York University, ma la sensazione, a Washington, è che il punto di non ritorno sia già stato ampiamente superato.
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