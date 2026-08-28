Da Zero a Prompt Designer: Guida rapida per dominare l’IA e vendere i tuoi servizi in 30 giorni.

Mentre il mondo si divide tra chi teme l’Intelligenza Artificiale e chi la usa per gioco, una nuova categoria di professionisti sta nascendo nel silenzio: i Prompt Designer. Persone capaci di parlare la lingua delle macchine per conto delle aziende, trasformando semplici parole in profitti, automazioni e tempo risparmiato.
Le aziende hanno fame di IA, ma non hanno il tempo di studiarla. Hanno bisogno di qualcuno che sappia guidarla al posto loro. Hanno bisogno di te.
Questo libro, curato dalla Redazione Lonesto.it, non è un trattato accademico e non contiene teoria noiosa. È un manuale d’azione puro, strutturato per portarti dallo zero assoluto a un modello di business monetizzabile in soli 30 giorni.
Grazie a questa guida scoprirai:
La logica computazionale: Come “ragiona” davvero un modello linguistico e come azzerare gli errori e le allucinazioni della macchina.
La grammatica del prompting: La struttura in 4 pilastri per ingegnerizzare input professionali a livello aziendale.
Tecniche avanzate di pensiero: Padroneggiare il Chain-of-Thought e il Reverse Prompting per clonare lo stile di qualsiasi brand.
Prodotti IA scalabili: Come configurare GPT personalizzati e assistenti virtuali privati da rivendere alle imprese.
Strategie di monetizzazione: Trovare la tua nicchia, calcolare il prezzo basato sul valore ed entrare in contatto con i clienti nelle fasce orarie d’oro per triplicare le risposte.
Non serve saper programmare, serve saper pensare. Il mercato si sta spartendo adesso. Smetti di subire la tecnologia e impara a modellarla. Copie limitate. Acquista la Tua. Entra nel Day 1.
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