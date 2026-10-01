Miliardi a fondo perduto e tifo da stadio: come l’Europa ha «superato il limite» provocando l’ultimo, definitivo affondo di Putin

Le ultime, durissime dichiarazioni pubbliche di Vladimir Putin non sono piovute dal cielo, ma rappresentano la formalizzazione di un punto di non ritorno. Quando il leader del Cremlino ha ufficializzato l’accusa secondo cui l’Europa e l’Occidente «hanno superato ogni limite», ha tracciato una linea rossa che mette a nudo l’intera strategia continentale degli ultimi anni. Una strategia che si è retta su due pilastri tanto fragili quanto pericolosi: un fiume impressionante di denaro pubblico e una retorica politica ridotta a tifoseria da curva.

Il pozzo senza fondo dei miliardi europei

Mentre i cittadini europei subiscono i morsi dell’inflazione, dei tagli alla sanità e del declino del welfare, i tavoli di Bruxelles si sono trasformati nel banco di una gigantesca roulette geopolitica. La cifra messa sul piatto fa tremare i polsi: fino a 800 miliardi di euro progressivamente mobilitati, pianificati e stanziati tra assistenza macrofinanziaria, aiuti militari a fondo perduto e piani strutturali per il riarmo e la difesa comune.

Questo mastodontico flusso di denaro, sottratto alle reali necessità economiche del continente, ha alimentato un’economia di guerra permanente. Quello che inizialmente era stato presentato come un temporaneo “supporto d’emergenza” è diventato un vincolo economico strutturale a lungo termine, gestito tramite l’emissione di debito comune e blindato da una narrazione che non ammette repliche né dibattito democratico.

La roulette di Palazzo: il “tifo da stadio” di Giorgia Meloni

In questo scenario di escalation economica, l’Italia ha scelto di interpretare il ruolo del passeggero più zelante, offrendo un esempio perfetto di cortocircuito comunicativo. Le parole pronunciate a più riprese dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – che ha testualmente dichiarato: «Noi scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina» – riassumono la totale svalutazione della diplomazia a favore di un approccio calcistico.

La tragica complessità di una guerra di logoramento, con il suo spaventoso carico di vite umane e rischi di catastrofe nucleare, è stata ridotta a una scommessa da agenzia di scommesse. Un “tifo da stadio” istituzionale dove non si valutano gli scenari strategici reali, le vie d’uscita o i costi collaterali per il proprio Paese, ma ci si arrocca su uno slogan militarista totalizzante. Il paradosso politico è evidente: la leadership italiana ha legato il destino economico e la sicurezza nazionale a un azzardo bellico slegato dalla realtà del fronte.

L’innesco del Cremlino: la formalizzazione della rottura

È stato precisamente questo mix tra l’economia militarizzata europea (simboleggiata dagli 800 miliardi) e l’aggressività retorica dei leader occidentali a far saltare definitivamente i nervi a Mosca. Con il suo ultimo affondo pubblico, Putin ha ufficializzato lo stato di allerta: la fornitura di armi a lungo raggio capaci di colpire il territorio russo e il continuo rilancio finanziario dell’UE sono stati catalogati come una partecipazione diretta e intollerabile al conflitto.

L’avvertimento del Cremlino spezza l’illusione occidentale di poter finanziare una guerra per procura all’infinito senza pagarne le conseguenze. La politica internazionale non è un tabellone sportivo; se l’azzardo degli 800 miliardi e il dogma della vittoria militare a ogni costo dovessero crollare, a pagare il conto della scommessa persa non saranno i leader politici protetti dai loro palazzi, ma i cittadini europei, rimasti sugli spalti a finanziare una partita letale.