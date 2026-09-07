Geopolitica del Welfare – Difendere i Confini o Curare i Cittadini?: Tutta la verità sui numeri che decidono il nostro futuro. Analisi macroeconomica 2021 – 2026

Mentre la propaganda politica celebra “stanziamenti record” per la sanità, i pronto soccorso collassano, le liste d’attesa si allungano e milioni di italiani rinunciano a curarsi. Dove stanno finendo, davvero, i soldi dei contribuenti?
Questo saggio-inchiesta squarcia il velo della retorica governativa per mettere a nudo la verità matematica dei bilanci dello Stato nell’ultimo quinquennio (2021-2026). Non si tratta di una critica ideologica, ma di un’operazione di trasparenza macroeconomica che rivela come le risorse pubbliche siano state deliberatamente deviate verso una corsa al riarmo senza precedenti.
Spinta dai vincoli geopolitici e dagli accordi internazionali del Vertice dell’Aia, l’Italia si è impegnata a sostenere uno shock finanziario imponente: una spesa strutturale che punta a 145 miliardi di euro all’annoper la difesa e la sicurezza, drenando circa 10 miliardi di euro di risorse fresche ogni anno. Una cifra astronomica che si appresta a superare matematicamente l’intero Fondo Sanitario Nazionale.
Attraverso un’analisi serrata e accessibile a tutti, questo libro ti accompagnerà nei meandri dei documenti economici dello Stato (DEF, NADEF, PSB) per svelare:
- L’inganno del valore nominale: Come l’inflazione e il caro energia hanno svuotato i miliardi apparentemente concessi agli ospedali, riducendo la spesa sanitaria al minimo storico del 6,2% del PIL.
- La cassaforte nascosta del Mimit: I flussi finanziari paralleli che finanziano l’industria bellica e i “campioni nazionali” sotto la voce dell’innovazione tecnologica.
- La sanità a più velocità: Come il regionalismo differenziato e la crisi del personale (tra burnout e medici gettonisti) stanno legalizzando l’ingiustizia geografica tra Nord e Sud.
- La metamorfosi del PNRR: La rimodulazione dei fondi europei nati per la salute e riconvertiti in tecnologie duali e cybersicurezza militare.
Geopolitica del Welfare è una guida per comprendere il presente e difendere il futuro. Una lettura necessaria per ogni cittadino che vuole riappropriarsi del controllo democratico sulle proprie tasse e rivendicare il diritto costituzionale alla cura e alla dignità umana.
Scopri i numeri che l’esecutivo non ti mostra. Smaschera la propaganda. Scegli di sapere.
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