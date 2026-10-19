POMPE A SECCO E SCAFFALI VUOTI SUD IN GINOCCHIO: Viaggio nel Sud paralizzato dal carovita, tradito dalle sanzioni e ostaggio dei diktat di Washington

Mentre il Sud Italia è paralizzato dai blocchi dei tir, con pompe di benzina a secco e scaffali dei supermercati vuoti per via di un carovita ormai insostenibile, emerge in tutta la sua drammaticità il cortocircuito geopolitico ed economico di un governo ostaggio delle proprie contraddizioni. Un esecutivo che da un lato piega la testa di fronte alla linea militarista e alle richieste di Donald Trump, e dall’altro costringe i propri cittadini a pagare la bolletta energetica più cara d’Europa, tra sanzioni di facciata e clamorosi autogol finanziari.
Il paradosso delle sanzioni: bandito dalla porta, il gas russo rientra dalla finestra (al doppio del prezzo)
La narrazione ufficiale dell’indipendenza energetica si sta scontrando con una realtà dei fatti a dir poco imbarazzante. Con il pretesto del rispetto rigoroso dei pacchetti sanzionatori e della solidarietà internazionale, ai Paesi europei – e all’Italia in prima fila – è stato imposto il progressivo boicottaggio del gas naturale russo acquistato tramite i tradizionali gasdotti a prezzi calmierati.
Tuttavia, i dati sui flussi energetici e sulle triangolazioni internazionali continuano a mostrare una verità ben diversa. Bloccati i canali diretti, l’Italia si ritrova oggi ad acquistare lo stesso identico gas russo o il costoso GNL (Gas Naturale Liquefatto) americano attraverso intermediari terzi e rotte commerciali complesse. Il risultato di questa strategia? Il gas continua ad arrivare, ma i costi di trasporto, liquefazione e rigassificazione hanno fatto raddoppiare i prezzi all’ingrosso. Una beffa colossale: continuiamo a finanziare indirettamente mercati esteri, ma pagando le forniture il doppio, con il conto interamente scaricato sulle spalle di famiglie e imprese.
Genuflessioni atlantiche e la corsa al riarmo
Questo salasso energetico non è una fatalità, ma una precisa scelta politica di allineamento totale ai desiderata di Washington. Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, la pressione sui partner europei affinché aumentino la spesa militare e acquistino massicce quote di GNL statunitense è diventata asfissiante.
Invece di tutelare l’interesse nazionale e difendere il tessuto industriale del Paese – già piegato da anni di inflazione – questo governo ha scelto la via della totale subordinazione atlantica:
- Spesa militare record: Vengono stanziati miliardi per sistemi d’arma e impegni bellici in teatri internazionali, mentre si tagliano i sussidi contro il caro-energia.
- Diplomazia della rinuncia: Si rinuncia a qualsiasi barlume di autonomia strategica in politica estera, sacrificando la sicurezza energetica italiana sull’altare delle promesse elettorali e dei dazi della nuova amministrazione USA.
Lo Stato “socio di maggioranza” del caro-carburante: 1.600 euro di tasse su un pieno
A far esplodere la rabbia degli autotrasportatori non è solo la crisi geopolitica, ma il peso insostenibile del fisco italiano sulle spalle di chi lavora. Oggi, per un autoarticolato che deve attraversare il Paese da Nord a Sud per consegnare merci e scorte alimentari, un singolo pieno di carburante può costare fino a 3.000 euro.
Ma il dato più scandaloso risiede nella composizione di quella cifra: di quei 3.000 euro versati dal camionista alla pompa, lo Stato ne incassa ben 1.600 solo di tasse tra accise e IVA. Una vera e propria speculazione di Stato. Il governo si comporta come un socio di maggioranza occulto che guadagna sul sacrificio logistico del Paese, drenando liquidità alle imprese di trasporto e rifiutandosi di tagliare i balzelli fiscali per non rinunciare a un gettito miliardario.
Un Paese in ginocchio che finanzia le armi
Mentre i palazzi della politica romana si prodigano in rassicurazioni e dichiarazioni di fedeltà internazionale, l’economia reale del Paese sta presentando il conto. Le rivolte che in questi giorni stanno bloccando la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Puglia sono il sintomo di una malattia profonda.
Gli autotrasportatori non riescono più a riempire i serbatoi; gli agricoltori vedono i propri margini azzerati dai costi di produzione e della logistica; i cittadini si trovano di fronte a scaffali vuoti e benzina razionata, assistendo a scene di tensione che richiedono l’intervento della polizia per l’ordine pubblico.
È l’istantanea di un’Italia a due velocità: quella della propaganda governativa, che investe sulle armi e si genuflette alle strategie di Trump, e quella reale dei lavoratori, stremati da una crisi energetica indotta da sanzioni bilaterali che danneggiano chi le impone molto più di chi le subisce. Continuare su questa rotta non è più una questione di posizionamento geopolitico, ma un deliberato tradimento dell’economia nazionale.
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