Guadagnare con l’IA: 7 Modelli di business pronti all’uso che puoi lanciare questo fine settimana 

Agosto 31, 2026 admin Economia, Lavoro 0

Vuoi smettere di guardare l’Intelligenza Artificiale come un semplice passatempo ed entrare nella categoria di chi la usa come leva finanziaria immediata

Il mondo digitale è cambiato. Fino a ieri, lanciare una nuova attività online richiedeva mesi di studio, competenze tecniche complesse e migliaia di euro di investimenti in grafici, programmatori e copywriter. Oggi, l’Intelligenza Artificiale ha azzerato queste barriere.

Questo libro non contiene teorie astratte o noiosi linguaggi informatici. È un manuale operativo e iper-pratico progettato con un unico obiettivo: prenderti per mano il venerdì sera e fare in modo che la domenica notte tu abbia un business attivo, validato e pronto a generare profitti.

All’interno scoprirai:

  • I 7 Modelli di Business pronti all’uso: Dal mercato dei micro-infoprodotti all’automazione video faceless, dalle agenzie grafiche flash alla consulenza aziendale “pronta cassa”.
  • Protocolli Copia e Incolla: I prompt avanzati pronti all’uso per costringere l’IA a produrre risultati professionali al primo tentativo.
  • La Filosofia dell’MVP: Come superare il blocco del perfezionismo e lanciare un servizio funzionante in meno di 6 ore.
  • Il Piano di Pratica di 3 Giorni: Una cronologia dettagliata che suddivide le tue 48 ore del fine settimana (Venerdì Sera, Sabato e Domenica) in azioni concrete per attrarre clienti paganti.

Non ti serve saper programmare, non ti servono capitali da investire. Ti bastano una connessione internet, un computer e la volontà di applicarti per un solo fine settimana.

Il mercato si muove alla velocità della luce e chi impara oggi a governare questa tecnologia ottiene un vantaggio ingiustorispetto a tutta la concorrenza tradizionale.

Scorri verso l’alto, clicca su “Acquista ora” e lancia il tuo nuovo business questo fine settimana!

Guadagnare con AI

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