Guadagnare con l’IA: 7 Modelli di business pronti all’uso che puoi lanciare questo fine settimana 

Vuoi smettere di guardare l’Intelligenza Artificiale come un semplice passatempo ed entrare nella categoria di chi la usa come leva finanziaria immediata
Il mondo digitale è cambiato. Fino a ieri, lanciare una nuova attività online richiedeva mesi di studio, competenze tecniche complesse e migliaia di euro di investimenti in grafici, programmatori e copywriter. Oggi, l’Intelligenza Artificiale ha azzerato queste barriere.
Questo libro non contiene teorie astratte o noiosi linguaggi informatici. È un manuale operativo e iper-pratico progettato con un unico obiettivo: prenderti per mano il venerdì sera e fare in modo che la domenica notte tu abbia un business attivo, validato e pronto a generare profitti.
All’interno scoprirai:
- I 7 Modelli di Business pronti all’uso: Dal mercato dei micro-infoprodotti all’automazione video faceless, dalle agenzie grafiche flash alla consulenza aziendale “pronta cassa”.
- Protocolli Copia e Incolla: I prompt avanzati pronti all’uso per costringere l’IA a produrre risultati professionali al primo tentativo.
- La Filosofia dell’MVP: Come superare il blocco del perfezionismo e lanciare un servizio funzionante in meno di 6 ore.
- Il Piano di Pratica di 3 Giorni: Una cronologia dettagliata che suddivide le tue 48 ore del fine settimana (Venerdì Sera, Sabato e Domenica) in azioni concrete per attrarre clienti paganti.
Non ti serve saper programmare, non ti servono capitali da investire. Ti bastano una connessione internet, un computer e la volontà di applicarti per un solo fine settimana.
Il mercato si muove alla velocità della luce e chi impara oggi a governare questa tecnologia ottiene un vantaggio ingiustorispetto a tutta la concorrenza tradizionale.
Scorri verso l’alto, clicca su “Acquista ora” e lancia il tuo nuovo business questo fine settimana!
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