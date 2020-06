Atlantia si rivolge all’Europa, Beghin (M5S): «Tentativo maldestro di evitare l’inevitabile»

18/06/2020 – Atlantia ha inviato una lettera alla Commissione europea nella quale «accusa il governo italiano di violare le norme europee e chiede a Bruxelles di intervenire nella disputa» che si è aperta dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova nel 2018. «È della massima importanza che la Commissione europea valuti la situazione e contribuisca a fornire certezza giuridica su una questione che, se non risolta con urgenza, potrebbe seriamente compromettere i piani di investimento di Aspi attuali e futuri e, soprattutto, la sopravvivenza dell’azienda stessa», è la richiesta contenuta nella lettera, che l’Adnkronos ha potuto visionare, inviata dai vertici di Atlantia, dal presidente Fabio Cerchiai e dall’amministratore delegato Carlo Bertazzo, al vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, il 9 giugno scorso. «La lettera di Atlantia alla Commissione europea è un tentativo maldestro di evitare l’inevitabile, e cioè la revoca della concessione assegnata ad Autostrade per l’Italia», ha commentato l’eurodeputata Tiziana Beghin.

«Quelli del crollo del ponte Morandi non hanno neanche chiesto scusa alle famiglie delle vittime e adesso, con argomentazioni da Azzeccargabugli, cercano di condizionare le autorità italiane nella decisione che SOLO a loro spetta», ha scritto Beghin su Facebook. «L’articolo 43 della direttiva sugli appalti prevede, infatti, la modifica del contratto durante il periodo di validità se le condizioni previste nella procedura iniziale sono cambiate. Il dolo, dovuto anche alle mancate manutenzioni che Atlantia avrebbe dovuto fare nel corso degli anni, è chiaramente ravvisabile nella morte di 43 persone nel crollo del Ponte Morandi. Ricordiamo che già lo scorso 16 gennaio la Commissione aveva risposto a una precedente lettera di Atlantia dicendo a chiare lettere che è un tema che riguarda SOLAMENTE le autorità italiane», ha spiegato l’europarlamentare 5Stelle. «E così sarà: il governo italiano prenderà una decisione nell’interesse della verità e nel rispetto delle vittime del crollo del ponte di Genova. Nessuno ci condizionerà», ha concluso Beghin.

