Report 07/12/2020: Gli strettissimi rapporti tra l’ex tesoriere di Fratelli d’Italia alla Camera e il capo clan Di Silvio

07/12/2020 – Fratelli d’Italia non è primo solo nei sondaggi che riguardano il suo leader Giorgia Meloni, ma nell’ultimo anno e mezzo è il primo partito in Parlamento anche per numero di arrestati per ‘ndrangheta. Quello dei rapporti con la criminalità organizzata è un problema che non riguarda solo i nuovi arrivati: coinvolge anche alcuni dirigenti storici del partito. Report tornerà a raccontare con nuovi documenti esclusivi la vicenda del rapporto ritirato dall’Oms sulla gestione della pandemia in Italia che ha messo in imbarazzo i funzionari ai vertici dell’organizzazione mondiale della Sanità. Dopo l’inchiesta “Potere capitale”, seguita dalle dimissioni di Stefano Napoli dalla carica di comandante generale ad interim dei vigili urbani di Roma, e dalla decisione della sindaca Virginia Raggi di imporre la rotazione di tutti gli agenti impegnati nel centro storico della Capitale, Report torna a raccontare le anomalie presenti all’interno di uno dei corpi di polizia cittadina più grandi d’Europa. Youtube è invaso da video dove i protagonisti si limitano ad aprire qualche pacco e a mostrarne il contenuto. Si chiama “Unboxing”, e si stima che i video siano circa 70 milioni.



Al centro dei video ci sono quasi sempre bambini, che spesso raggiungono numeri di visualizzazioni da capogiro. Ecco perché dei tre youtuber più ricchi del 2019, due sono bambini.

Pasquale Maietta, definito pubblicamente da Giorgia Meloni “uno dei migliori dirigenti nazionali di Fratelli d’Italia”, è stato deputato e tesoriere alla Camera. É stato per anni presidente del Latina Calcio, portando la squadra dalla promozione quasi alle soglie della serie A. Proprio in quel periodo però sono emersi rapporti strettissimi di Maietta con Costantino Di Silvio detto Cha Cha, condannato a 10 per associazione a delinquere e capo della famiglia Di Silvio, il clan di origine sinti imparentato con i Casamonica. Ai nostri microfoni l’ex deputato di Fratelli d’Italia ammette la frequentazione con il capoclan, ma precisa: “lo frequentavo per portarlo sulla buona strada”. Stando alle dichiarazioni di alcuni pentiti, i Di Silvio avrebbero fornito sostegno oltre che a Maietta anche ad altri candidati di Fratelli d’Italia in provincia di Latina. Oggi Maietta risulta imputato con l’accusa di aver messo piedi un sistema di riciclaggio e di evasione da oltre 200 milioni di euro. E, stando a quanto ha scoperto Report, alcune delle società che spuntano nell’inchiesta avrebbero finanziato la campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Latina per le politiche del 2013.

